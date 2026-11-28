L’area depressionaria presente sull’Italia causerà ancora locale maltempo in questo ultimo weekend del mese di novembre. E’ quanto segnala il Meteo Cosenza nel suo nuovo aggiornamento quotidiano.

Per la giornata di sabato ci attendiamo piogge sparse a carattere di rovescio o localmente di temporale su gran parte della Calabria e fin dal mattino dapprima sui settori tirrenici per poi espandersi sul resto della regione. Le precipitazioni si manterranno a tratti anche moderate e in particolare nelle aree interne.

Tale area instabile scivolerà verso Sud già dalla serata apportando un generale miglioramento dalla serata e nottata. Miglioramento che sarà più ampio nella giornata di domenica quando si avranno condizioni meteorologiche stabili su tutta la Calabria e con cieli che si manterranno poco nuvolosi eccezione fatta delle aree joniche del Cosentino e Crotonese dove saranno possibili deboli piovaschi a qualche fiocco di neve nelle aree silane fino ai 1300-1400m di quota.

Lo scivolamento della bassa pressione causerà anche un generale calo delle temperature che andrà in scena a partire da domenica: secondo gli ultimi aggiornamenti infatti sono previste temperature al di sotto delle medie stagionali su tutta la regione con valori massimi che si manterranno intorno ai 15-16°C lungo le coste, ma il calo termico si avvertirà soprattutto durante le ore notturne e prime ore del mattino quando il termometro scenderà al di sotto dei 10°C su gran parte della Calabria e con possibili valori fino ai -2/-3°C nelle aree montuose della Sila e del Pollino. Per nuovi aggiornamenti, continuate a seguire il Meteo Cosenza.