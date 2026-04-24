Con una prova che coniuga eleganza stilistica e rigore filologico, una studentessa dell’Istituto “Da Vinci-Nitti”, Beatrice Paffile, ha inciso il proprio nome nell’albo delle eccellenze scolastiche italiane, conquistando il primo posto, nell’area professionale, categoria junior, alle Olimpiadi di Lingua Italiana, una competizione indetta dal MIUR per la promozione del merito svoltasi a Salerno il 21 aprile, alla presenza di prestigiosi nomi della linguistica italiana.

Il traguardo, di per sé già raro, assume i contorni di un autentico primato se si considera la continuità del successo: una riconferma che testimonia non soltanto il talento individuale della giovane vincitrice, ma anche la solidità di un percorso didattico attento e lungimirante. La competizione, notoriamente selettiva, ha visto la studentessa distinguersi per padronanza espressiva, sensibilità interpretativa e una non comune capacità di muoversi tra le sfumature della lingua italiana con precisione quasi artigianale.

Determinante, nel raggiungimento di tale eccellenza, il costante supporto del dirigente Scolastico Prof Damiano De Paola e delle docenti referenti, le professoresse Guaglianone e Montanini, il cui impegno ha saputo orientare e coltivare il talento con dedizione e competenza. Sotto le loro guide, il percorso di preparazione si è trasformato in un laboratorio di idee e di esercizio critico, capace di andare ben oltre la mera dimensione competitiva.

Questo nuovo successo non rappresenta soltanto un riconoscimento personale, ma si erge a simbolo di una scuola che investe nella cultura come strumento di emancipazione e crescita. Un risultato che illumina l’intera comunità scolastica e ribadisce, con autorevolezza, il valore della lingua italiana quale patrimonio vivo e inesauribile.