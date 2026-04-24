«L’orientamento dell’amministrazione comunale di Cosenza di esternalizzare l’intera gestione di tutti i parcheggi coperti e anche delle strisce blu ad una ditta privata per 25 lunghissimi anni rappresenta una scelta avventata, priva di una lungimirante visione economica e potenzialmente dannosa per le casse di Palazzo dei Bruzi».

A dichiararlo è Massimo Bozzo, Commissario cittadino di Forza Italia. Secondo l'esponente azzurro, la decisione di cedere a terzi un servizio così capillare e remunerativo rischia di trasformarsi in un autogol finanziario per un ente già segnato da una situazione di precarietà contabile.

«In un momento storico in cui ogni singola entrata dovrebbe essere ottimizzata per risanare il bilancio e garantire servizi ai cittadini, Palazzo dei Bruzi decide paradossalmente di privarsi della gestione diretta di un asset strategico. Affidare i parcheggi ai privati significa, nei fatti, rinunciare a una fetta consistente di introiti che finiranno legittimamente nelle tasche dell’impresa aggiudicatrice, lasciando al Comune solo le briciole.

Martedì prossimo il Consiglio Comunale è chiamato a deliberare sull'Interesse Pubblico del Progetto di affidamento all'esterno di tutti i parcheggi. Forza Italia è fortemente contraria. L'Interesse Pubblico principale è oggi solo quello di salvaguardare i posti di lavoro dei dipendenti ex-amaco ma questi posti di lavoro possono essere salvati ugualmente senza però svendere il patrimonio collettivo dei Cosentini».

Massimo Bozzo sottolinea come questa manovra appain più come una “scorciatoia gestionale" che come una reale strategia di efficientamento. Le entrate derivanti dalle strisce blu se ben gestite, rappresentano ossigeno puro per un Comune come avviene nel 90 % dei comuni italiani.

Al comune dovrebbe restare solo il 15% delle entrate. I Parcheggi appartengono alla Città. Sono dei cittadini! È pazzesco pensare che per parcheggiare un'auto sotto la propria casa un cosentino debba dare soldi ad una società di chissà dove. Le maggioranze passano ma la Città e le sue criticità restano alle future generazioni, quindi chiediamo a tutti i consiglieri comunali di maggioranza di fermare questo processo e di rimandare la decisione.

La dichiarazione di Interesse Pubblico è una decisione che non può essere assunta senza una riflessione profonda e un confronto con la cittadinanza perché Cosenza non può permettersi di svendere i propri servizi essenziali. Forza Italia continuerà a vigilare affinché il patrimonio dei cosentini e le già fragili entrate comunali non vengano sacrificati sull'altare di scelte amministrative frettolose e poco convenienti per la collettività».