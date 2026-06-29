L’estate dell’Arcella Open Air Festival si prepara ad accogliere uno degli artisti più amati della musica italiana. Sal Da Vinci salirà sul palco di San Nicola Arcella il prossimo 13 agosto, portando nel Tirreno cosentino uno spettacolo che unisce musica, teatro ed emozioni.

L’appuntamento arriva in un momento particolarmente felice della carriera dell’artista napoletano, protagonista di una nuova stagione di grande popolarità grazie al successo di “Per sempre sì”, brano che ha rilanciato il suo percorso musicale e riportato il suo repertorio al centro dell’attenzione del pubblico.

Attore, cantante e interprete capace di attraversare generi e generazioni, Sal Da Vinci continua a coniugare la tradizione musicale napoletana con sonorità contemporanee, mantenendo intatto quel rapporto diretto con il pubblico che da sempre caratterizza i suoi concerti.

Il suo ultimo progetto discografico, pubblicato nei mesi scorsi, prende proprio il nome da “Per sempre sì” e raccoglie quattordici brani che spaziano tra ballate romantiche, ritmi pop e richiami alla canzone d’autore partenopea. Tra le collaborazioni figurano Serena Brancale, nel brano Dimmelo, e il figlio Francesco Da Vinci in Somigli a me, una canzone dal forte valore familiare e generazionale. Tra gli autori compare anche Gigi D’Alessio, con cui Sal Da Vinci condivide da anni un solido sodalizio artistico.

Negli ultimi mesi l’artista è stato protagonista anche di importanti appuntamenti live, confermando la capacità di parlare a pubblici diversi e di riempire piazze, teatri e arene in tutta Italia.

La data di San Nicola Arcella si inserisce nel calendario del tour estivo 2026 e rappresenta uno degli eventi di punta della programmazione dell’Arcella Open Air Festival. Il pubblico potrà ascoltare i grandi classici della sua carriera insieme ai brani più recenti, in uno spettacolo costruito sul coinvolgimento, sulla teatralità e sull’energia che contraddistingue da sempre le sue esibizioni.

A fare da cornice sarà l’arena dell’Arcella Open Air, affacciata sul Golfo di Policastro, con vista sul Palazzo dei Principi Lanza, sulla Torre Crawford, sulla Baia Azzurra e sull’Isola Dino, uno degli scorci più suggestivi della costa tirrenica calabrese.

Il concerto del 13 agosto si preannuncia così come uno degli appuntamenti più attesi dell’estate musicale nel Cosentino, destinato a richiamare appassionati e turisti in una delle località simbolo della Riviera dei Cedri.