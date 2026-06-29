Riprendono i lavori per la realizzazione del nuovo Liceo Scientifico “Enrico Fermi” di Cosenza, una delle principali opere di edilizia scolastica promosse dalla Provincia di Cosenza. Dopo il superamento delle criticità tecniche che avevano determinato la sospensione del cantiere, le maestranze sono tornate al lavoro per completare un intervento da oltre 5,3 milioni di euro.

L’opera, finanziata attraverso il POR Calabria FESR-FSE 2014-2020, prevede un investimento complessivo di 5.333.560 euro, di cui oltre 5,25 milioni destinati ai lavori e 81 mila euro agli oneri per la sicurezza.

«La ripresa del cantiere rappresenta una notizia attesa da studenti, famiglie, personale scolastico e dall’intera comunità provinciale – ha dichiarato il presidente della Provincia, Biagio Faragalli –. Restituiamo pieno slancio a un’opera strategica, nella convinzione che investire nella scuola significhi investire nel futuro dei nostri giovani e nello sviluppo del territorio».

Il presidente ha rivolto un ringraziamento al consigliere provinciale con delega all’Edilizia scolastica Antonino De Lorenzo, per il lavoro svolto durante l’intero iter amministrativo, e alla responsabile unica del procedimento, l’ingegnere Giulia A. Morrone, oltre al personale tecnico e amministrativo del settore.

Il nuovo edificio sarà realizzato secondo criteri di elevata sostenibilità ambientale. La struttura, sviluppata su tre livelli fuori terra, sarà costruita prevalentemente con pannelli in legno X-LAM, integrati da elementi in carpenteria metallica, una soluzione che consentirà di raggiungere elevati standard di sicurezza, efficienza energetica e sostenibilità.

L’istituto sarà inoltre classificato NZEB (Nearly Zero Energy Building), ossia edificio a energia quasi zero, con consumi energetici fortemente ridotti e prestazioni conformi alle più recenti normative in materia di edilizia scolastica.

«Il nuovo “Fermi” sarà una scuola moderna, sicura e tecnologicamente avanzata – ha aggiunto Faragalli –. Vogliamo consegnare agli studenti e al personale un ambiente di apprendimento all’altezza delle sfide della didattica contemporanea e capace di rappresentare un punto di riferimento per l’intera edilizia scolastica calabrese».

Durante l’esecuzione dell’opera il cantiere ha dovuto fare i conti con diverse problematiche tecniche, aggravate dagli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato l’area. Le forti piogge hanno compromesso la stabilità dei fronti di scavo, rendendo necessaria la realizzazione di ulteriori opere di sostegno verso monte, alte circa 2,5 metri, per garantire la sicurezza delle lavorazioni.

«Ogni decisione è stata assunta con un unico obiettivo: garantire la sicurezza del cantiere e la qualità dell’opera pubblica – ha concluso il presidente della Provincia –. Oggi possiamo guardare con fiducia alla prosecuzione dei lavori e al completamento di un’infrastruttura fondamentale per Cosenza e per l’intero sistema scolastico provinciale».

La Provincia assicura che seguirà costantemente l’avanzamento dell’intervento, con l’obiettivo di completare e consegnare alla comunità scolastica un edificio destinato a diventare uno dei modelli di edilizia scolastica più innovativi della Calabria.