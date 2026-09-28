I residenti segnalano scarsa illuminazione, cavi danneggiati e presunte criticità sulla sede stradale e su un ponte. Chiesto un sopralluogo agli enti competenti

Cresce la preoccupazione tra alcuni cittadini per le condizioni della strada statale 107 Silana Crotonese, nei pressi del cimitero comunale di Cosenza e in corrispondenza dello svincolo per la città. Le segnalazioni riguardano diversi aspetti che, secondo i residenti, meriterebbero un sopralluogo e una verifica da parte degli enti competenti.

Illuminazione assente e cavi danneggiati

Una delle criticità indicate riguarda la mancanza di illuminazione nel tratto interessato. Nelle ore serali la strada risulterebbe particolarmente buia, con conseguenti timori per la sicurezza di chi la percorre. I cittadini riferiscono inoltre della presenza di fili elettrici danneggiati o tagliati e chiedono che venga verificato lo stato dell’impianto di illuminazione.

Le preoccupazioni per il ponte

Particolare attenzione viene richiamata anche su un ponte presente lungo il tratto. Secondo quanto riferito dai residenti, sarebbero visibili alcune lesioni e un abbassamento del terreno quantificato, nelle loro osservazioni, in circa 20 centimetri.

Si tratta di elementi che richiedono naturalmente una verifica tecnica per stabilirne natura, entità e eventuale rilevanza sulla sicurezza della struttura.

«Abbiamo segnalato più volte queste problematiche, ma fino a oggi non abbiamo visto interventi risolutivi», raccontano i cittadini.

«Serve un sopralluogo»

Sempre secondo le testimonianze raccolte, alcuni residenti avrebbero provveduto autonomamente a sistemare del materiale sul fondo stradale nel tentativo di rendere più agevole il transito. La richiesta rivolta agli enti competenti è ora quella di effettuare un sopralluogo e controllare lo stato del ponte, della carreggiata, dell’illuminazione e degli impianti presenti nella zona.

«Non bisogna aspettare che accada qualcosa di grave prima di intervenire. Bisogna controllare e mettere in sicurezza le situazioni che vengono segnalate», sostengono.

I cittadini hanno raccolto anche fotografie dei luoghi e delle problematiche riscontrate, con l’intenzione di allegarle alla segnalazione formale.

L’obiettivo dichiarato non è creare allarmismo, ma ottenere controlli preventivi e chiarire se le criticità denunciate rappresentino o meno un rischio concreto per chi percorre quotidianamente quel tratto della SS 107.