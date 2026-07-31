La prossima edizione della storica rassegna si terrà a metà settembre e proseguirà nel solco della sessantesima edizione, con un programma che intreccerà cinema, teatro, musica e incontri culturali

Settembre Rendese ha cominciato a scaldare i motori per l’edizione del 2026 che vedrà al timone ancora Alfredo De Luca nella veste di direttore artistica della manifestazione arrivata alla 61esima edizione.

Gli incontri, frenetici, per definire il programma sono già in corso. Sebbene il cartellone sia ancora in fase di costruzione, le prime indiscrezioni parlano di un'edizione che manterrà la stessa impostazione del 2025 quindi un'offerta che spazierà tra cinema, teatro e conversazioni culturali, senza rinunciare ai grandi appuntamenti musicali che da sempre rappresentano uno dei momenti più attesi della rassegna.

I concerti dei principali artisti italiani torneranno ad animare le piazze del centro storico, di Roges e Quattromiglia, confermando il carattere diffuso della manifestazione e la volontà di coinvolgere tutte le fasce d’età.

L'edizione 2026 si svilupperà nella seconda metà di settembre, proseguendo un percorso che punta a rafforzare l'identità del Settembre Rendese come uno dei principali appuntamenti culturali della Calabria (nonché il più longevo).