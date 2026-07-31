Il Sacro Tour conclude l'edizione 2026 della manifestazione che ha portato nel centro storico di Cosenza concerti, teatro e riflessioni antropologiche

Con il Sacro Tour di Serena Brancale è calato il sipario sul Festival delle Invasioni, una settimana di eventi gratuiti ospitati nel centro storico, sviluppata attraverso le performance di artisti di spessore ed una serie di eventi collaterali e riflessioni antropologiche, richiamate al valore delle Radici, tema che ha accompagnato l’intero corso della manifestazione. Il Sacro Tour è un viaggio che percorre i capitoli più significativi del percorso artistico della cantante e polistrumentista barese, alternando momenti di grande intensità emotiva a una dimensione profondamente festosa e condivisa.

L’edizione 2026 del Festival delle Invasioni si è così confermata come appuntamento identitario per la città di Cosenza, con l’alternanza tra la Vecchia Villa comunale e la Rendano Arena, di partecipate attività culturali e l’esibizione di nomi importanti della musica italiana. Ad aprire la sequenza dei concerti era stato Dargen D’Amico, reduce dalla sua terza partecipazione al Festival di Sanremo e a pochi mesi dall’uscita del suo dodicesimo album, “Doppia Mozzarella”.

Nella serata successiva, il trascinatore era stato invece Giuliano Palma, con la sua carica di empatia ed il suo sound incline alle sonorità del soul, del rock steady ma anche del jazz. L’esibizione peraltro era stata preceduta dall’apprezzatissima intro della band dei Lumpen, storica formazione punk-rock, nata a Cosenza al tramonto degli anni novanta.

L’offerta artistica è stata poi arricchita da Enzo Avitabile e i Bottari, da Cisco Bellotti e dalla classe del compositore Paolo Buonvino, prima del gran finale, appunto, con Serena Brancale. La storica manifestazione del Comune di Cosenza è stata organizzata da Gianluigi Fabiano con il cofinanziamento della Regione Calabria nell’ambito dell’Avviso pubblico “Sostegno e promozione turistica e culturale”.

Molto seguiti anche gli appuntamenti con il teatro con le produzioni, tra le altre, di Scena Verticale, Centro Rat Teatro dell’Acquario, Libero Teatro e Teatro della Libellula.