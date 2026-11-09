In programma tornei con una PS5 in palio, esports, retrogaming, cosplay, videogiochi indipendenti e una grande festa dedicata a GTA 6. Tutte le novità della terza edizione

Il Cosenza Game Fest! Volume 3 si prepara a trasformare il Museo Multimediale di Cosenza, nel cuore di Piazza Bilotti, in un grande spazio dedicato al gioco e all'intrattenimento. Sabato 21 e domenica 22 novembre, lo spin-off di Cosenza Comics and Games tornerà con una terza edizione ricca di attività, tornei e ospiti.

Il festival celebrerà il gioco in tutte le sue forme, dai videogiochi moderni al retrogaming, passando per Beyblade, giochi di carte, da tavolo e di ruolo. Esperienze differenti che raccontano un settore culturale e di intrattenimento in continua crescita, capace di coinvolgere milioni di appassionati.

Tornei e grandi premi: una PlayStation 5 in palio su EA Sports FC 27

Grande attenzione ai tornei videoludici curati da Reghium Esports, con competizioni su EA Sports FC 27, Crash Team Racing, Fortnite e Rocket League, oltre a tornei su console Nintendo e dedicati ai giochi di carte.

Tra gli appuntamenti principali spicca il torneo di EA Sports FC 27, che metterà in palio una PlayStation 5, uno dei premi più importanti di questa terza edizione.

GTA 6 protagonista tra retrogaming e una grande festa

Spazio a Grand Theft Auto VI, protagonista del Cosenza Game Fest con postazioni dedicate per provare il nuovo capitolo di Rockstar Games e un panel che approfondirà la storia della celebre saga.

Il viaggio nel passato sarà affidato anche alla grande area retrogaming curata da Calabria Gaming, con classici come Need for Speed Underground, Need for Speed Underground 2, Tekken 2, Tekken 3 e il primo Gran Turismo. Non mancherà un percorso dedicato all'evoluzione di GTA, dal primo capitolo a GTA 2, GTA III, Vice City e GTA IV.

Sabato sera il momento più atteso sarà la grande festa dedicata a GTA 6, con musica e dj set per celebrare insieme alla community l'arrivo del nuovo capitolo.

Indie Castle, cosplay e spazio agli sviluppatori italiani

Il festival ospiterà anche Indie Castle, un'area dedicata agli sviluppatori indipendenti che raggiungeranno Cosenza per presentare i propri videogiochi e incontrare il pubblico.

Domenica 22 novembre sarà presentato uno showreel dedicato ai videogiochi indipendenti italiani, tra produzioni già pubblicate e titoli di prossima uscita, con l'obiettivo di valorizzare la creatività degli sviluppatori del nostro Paese.

Sempre domenica spazio alla gara cosplay, aperta a tutti i cosplayer che vorranno partecipare e portare sul palco i propri personaggi preferiti. Non mancheranno inoltre ospiti, streamer e content creator, protagonisti di incontri e momenti dedicati alla community.

Orari e biglietti

Il Cosenza Game Fest Volume 3 sarà aperto al pubblico sabato 21 e domenica 22 novembre, dalle 10:00 alle 20:00. Sabato sera, in occasione della festa dedicata a GTA 6, le attività proseguiranno dalle 21:00 alle 23:00 circa.

I biglietti sono già disponibili in prevendita sul sito ufficiale del Museo Multimediale di Cosenza, all'indirizzo https://museomultimedialecosenza.it/, oppure sulla piattaforma https://ticket.gamefestcosenza.it/.

L'appuntamento è al Museo Multimediale di Cosenza, in Piazza Bilotti, per due giornate dedicate al mondo del gaming.