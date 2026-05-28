Uno scambio di ruoli che fino a pochi mesi fa sarebbe sembrato fantatelevisione. E invece, dietro le quinte della prossima stagione tv, starebbe prendendo forma uno dei ribaltoni più clamorosi degli ultimi anni: Selvaggia Lucarelli pronta a trasferirsi stabilmente a Mediaset per guidare L'Isola dei Famosi e Barbara D'Urso sempre più vicina alla giuria di Ballando con le Stelle.

Un intreccio che avrebbe il sapore della rivincita televisiva, soprattutto dopo le tensioni e gli scontri consumati proprio nello studio del programma di Milly Carlucci durante la passata stagione.

Secondo le indiscrezioni circolate nelle ultime ore, Pier Silvio Berlusconi avrebbe ormai deciso di affidare a Selvaggia Lucarelli il rilancio dell’Isola dei Famosi, archiviando sia l’ipotesi Belen Rodriguez sia quella di una conduzione più tradizionale.

La scelta arriverebbe dopo il buon riscontro ottenuto dalla giornalista nelle recenti apparizioni come opinionista al Grande Fratello Vip. Mediaset, secondo i rumors, punterebbe su un format meno orientato al puro trash e più costruito sul confronto diretto, sull’analisi dei comportamenti e sulle dinamiche psicologiche dei concorrenti.

Tradotto: meno leggerezza da reality classico e più tensione narrativa, interrogatori in diretta e smascheramenti in pieno stile Lucarelli.

Parallelamente, proprio mentre Selvaggia sembrerebbe avvicinarsi a Cologno Monzese, a Rai starebbe maturando una riflessione sul futuro della giuria di Ballando con le Stelle. E qui entra in scena Barbara D’Urso. Da mesi il nome dell’ex volto simbolo di Mediaset circola attorno alla trasmissione di Milly Carlucci. Già il giornalista Davide Maggio aveva parlato della possibilità di un rinnovamento forte della giuria, ipotizzando addirittura figure molto lontane dal profilo tradizionale del programma.

Ad alimentare ulteriormente le voci è stato poi un messaggio pubblicato dalla stessa Barbara D’Urso sui social: «Sarà un autunno meraviglioso». Una frase breve ma sufficiente per accendere il gossip televisivo.

Se l’operazione dovesse davvero concretizzarsi, il paradosso sarebbe perfetto: Barbara D’Urso, spesso bersaglio delle critiche di Selvaggia Lucarelli, prenderebbe proprio il posto occupato negli ultimi anni dalla giornalista nella giuria di Ballando.

Uno scambio simbolico che racconta anche il mutamento degli equilibri televisivi italiani: da una parte Mediaset che cerca una nuova autorevolezza meno urlata ma più polemica e riconoscibile, dall’altra Rai che potrebbe scegliere il volto popolare per eccellenza della tv generalista per rilanciare il lato più spettacolare del sabato sera.

Per ora restano indiscrezioni non ufficiali. Ma il risiko televisivo dell’autunno sembra già cominciato.