Cambio alla guida del circolo di Fratelli d'Italia a San Marco Argentano. A seguito dell’impegno lavorativo che porterà il presidente Williams Verta al Nord per i prossimi mesi, sarà il vicepresidente Emilio Di Cianni ad assumere la guida del partito a livello comunale.

La decisione è stata formalizzata nel corso dell’assemblea degli iscritti convocata nella giornata odierna, che ha confermato all’unanimità il nuovo assetto organizzativo del circolo “Paolo Borsellino”.

«Impegno gravoso che con grande umiltà e spirito di servizio mi accingo a guidare, anche se non era mia volontà» ha dichiarato Di Cianni. «Ho dato la disponibilità dopo gli attestati di stima ricevuti dagli iscritti e, da uomo di partito, ho accettato con la condizione di traghettare Fratelli d’Italia fino al prossimo congresso nella massima unità».

Nel corso dell’assemblea è stato inoltre eletto il nuovo direttivo composto da Emilio Di Cianni, Benigno Cerchiaro, Antonio Chianelli, Luca Esposito e Williams Verta.

Secondo Di Cianni, l’obiettivo prioritario sarà quello di ricostruire compattezza interna e rafforzare la presenza politica del partito sul territorio. «L’unità ritrovata non è uno slogan: è la condizione minima per essere credibili fuori e utili dentro» ha sottolineato.

Tre le direttrici indicate per il rilancio del circolo: ascolto del territorio, proposte concrete sui temi locali e presenza costante tra cittadini, contrade e quartieri.

«Le idee nascono dal territorio, non dalle stanze» ha spiegato il neo coordinatore, annunciando la volontà di costruire «un circolo aperto, che non compaia soltanto in campagna elettorale». Nel messaggio finale Di Cianni ha ringraziato iscritti e simpatizzanti per il sostegno ricevuto in questi mesi, rivendicando la volontà di proseguire «con una squadra coesa e la responsabilità di fare meglio».

Infine il riferimento ai principali esponenti regionali e nazionali del partito indicati come punti di riferimento politici del circolo: i senatori Fausto Orsomarso ed Ernesto Rapani, i consiglieri regionali Angelo Brutto e Luciana De Francesco, oltre al ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida.