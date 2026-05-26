La tragedia a Buggenhout, nelle Fiandre Orientali. Portavoce azienda gestione ferrovie: «Le immagini mostrano che le barriere erano abbassate e il semaforo era rosso»

Uno scuolabus è stato travolto da un treno a un passaggio a livello a Buggenhout, nelle Fiandre Orientali, in Belgio. Il ministro dell'Interno Bernard Quintin ha segnalato diverse "vittime", l'emittente Vrt parla di diversi morti. "È con profonda tristezza che ho appreso del tragico incidente a Buggenhout. I miei pensieri sono con le vittime e i loro cari. Auguro molto coraggio ai feriti," ha scritto il ministro su X. Secondo Vrt, oltre all'autista, lo scuolabus trasportava sette bambini e un accompagnatore.

"La collisione è avvenuta alle 8:08 del mattino. Le immagini mostrano che le barriere erano abbassate e il semaforo era rosso. Non conosciamo le circostanze dell'incidente. Spetta alla polizia e all'ufficio del procuratore condurre l'indagine", ha detto Thomas Baeken, portavoce di Infrabel, l'azienda pubblica responsabile della gestione, manutenzione e sviluppo dell'intera rete ferroviaria del Belgio, parlando con Vrt.

La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, esprime le sue "più sentite condoglianze" alle famiglie e ai cari delle vittime dell'incidente. "Ho appreso con profondo dolore del tragico incidente tra un treno e uno scuolabus avvenuto oggi a Buggenhout. Le mie più sentite condoglianze vanno alle famiglie delle vittime e ai loro cari. Oggi, l'Europa piange con il Belgio", dichiara la leader dell'esecutivo Ue.