Il SuperEnalotto taglia un traguardo che i giocatori avrebbero preferito evitare: un anno intero senza “6”. Sabato 22 maggio, il jackpot ha raggiunto i 365 giorni senza sestina vincente, arrivando a quota 169,9 milioni di euro e continuando a crescere estrazione dopo estrazione.

Un montepremi ormai imponente, che si avvicina alle posizioni più alte della classifica storica del gioco, anche se resta ancora distante dai record assoluti registrati negli anni scorsi.

SuperEnalotto, un anno senza sestina vincente

La lunga attesa per il “6” ha riportato l’attenzione sulla storia dei jackpot più ricchi del SuperEnalotto. Come riporta Agipronews, il periodo attuale senza vincitori può sembrare lunghissimo, ma non rappresenta ancora il primato del gioco.

Il record assoluto resta quello dei 635 giorni senza sestina vincente, quasi due anni di estrazioni senza che qualcuno centrasse la combinazione esatta. Quel periodo iniziò il 22 maggio 2021, dopo il “6” realizzato a Montappone, in provincia di Fermo, e si concluse il 16 febbraio 2023 con il jackpot da oltre 371 milioni di euro, vinto grazie alla Bacheca dei Sistemi.

In quel caso furono 271 estrazioni consecutive senza vincitori del premio massimo.

Il precedente di Vibo Valentia e la corsa al podio

Alle spalle del record assoluto resiste anche la lunga striscia registrata tra il 2015 e il 2016, quando il SuperEnalotto rimase senza “6” per 200 estrazioni. La corsa terminò nell’ottobre del 2016 a Vibo Valentia, con una vincita da 163 milioni di euro.

Il jackpot attuale, arrivato a 169,9 milioni, ha dunque già superato quella soglia e punta ora alle posizioni più alte della graduatoria di sempre. La caccia alla sestina continua, alimentando l’attesa dei giocatori e facendo crescere ulteriormente il montepremi.