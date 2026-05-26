Il primo cittadino uscente Agostino Chiarello si è fermato al 41,68% fallendo la terza rielezione consecutiva. Il nuovo sindaco è arrivato al 58,32%
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Erano due i candidati alla poltrona più ambita del Municipio. Il primo cittadino uscente Agostino Chiarello non è riscito nell’impresa di essere eletto per la terza volta consecutiva. Ha vinto infatti il generale Giacinto Parrotta che l’ha battuto col 58,32% dei voti. Di seguito tutti i risultati dei singoli candidati e la nuova composizione del consiglio comunale: in grassetto gli eletti.
Candidato a sindaco: Giacinto Parrotta 529 (58,32%)
Lista “Progetto Campana”
- Alessandra Allevato 20
- Maria Ammannato 22
- Domenico Bonanno 20
- Giuseppina Cava 59
- Domenico Carmine Chiarello 11
- Francesco Iacovino 152
- Maria Mingrone 51
- Saverio Francesco Nigro 47
- Domenico Pugliese 25
- Rocco Vulcano 61
Candidato a sindaco: Agostino Chiarello 378 (41.68%)
Lista “Le radici e le ali”
- Mario Francesco Ammannato 67
- Rosa Aprigliano 51
- Antonello Luca Callieri 41
- Milena Costantino 28
- Valeria Grillo 45
- Antonio Manfredi 20
- Francesco Parrotta 19
- Giovanni Parrotta 22
- Domenico Rotondo 20
- Rossella Scigliano 22