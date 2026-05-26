Il primo cittadino uscente Agostino Chiarello si è fermato al 41,68% fallendo la terza rielezione consecutiva. Il nuovo sindaco è arrivato al 58,32%

Erano due i candidati alla poltrona più ambita del Municipio. Il primo cittadino uscente Agostino Chiarello non è riscito nell’impresa di essere eletto per la terza volta consecutiva. Ha vinto infatti il generale Giacinto Parrotta che l’ha battuto col 58,32% dei voti. Di seguito tutti i risultati dei singoli candidati e la nuova composizione del consiglio comunale: in grassetto gli eletti.

Candidato a sindaco: Giacinto Parrotta 529 (58,32%)

Lista “Progetto Campana”

Alessandra Allevato 20

Maria Ammannato 22

Domenico Bonanno 20

Giuseppina Cava 59

Domenico Carmine Chiarello 11

Francesco Iacovino 152

Maria Mingrone 51

Saverio Francesco Nigro 47

Domenico Pugliese 25

Rocco Vulcano 61

Candidato a sindaco: Agostino Chiarello 378 (41.68%)

Lista “Le radici e le ali”