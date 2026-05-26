Erano due i candidati alla poltrona più ambita del Municipio. Il primo cittadino uscente Agostino Chiarello non è riscito nell’impresa di essere eletto per la terza volta consecutiva. Ha vinto infatti il generale Giacinto Parrotta che l’ha battuto col 58,32% dei voti. Di seguito tutti i risultati dei singoli candidati e la nuova composizione del consiglio comunale: in grassetto gli eletti.

Candidato a sindaco: Giacinto Parrotta 529 (58,32%)

Lista “Progetto Campana”

  • Alessandra Allevato 20
  • Maria Ammannato 22
  • Domenico Bonanno 20
  • Giuseppina Cava 59
  • Domenico Carmine Chiarello 11
  • Francesco Iacovino 152
  • Maria Mingrone 51
  • Saverio Francesco Nigro 47
  • Domenico Pugliese 25
  • Rocco Vulcano 61

Candidato a sindaco: Agostino Chiarello 378 (41.68%)

Lista “Le radici e le ali”

  • Mario Francesco Ammannato 67
  • Rosa Aprigliano 51
  • Antonello Luca Callieri 41
  • Milena Costantino 28
  • Valeria Grillo 45
  • Antonio Manfredi 20
  • Francesco Parrotta 19
  • Giovanni Parrotta 22
  • Domenico Rotondo 20
  • Rossella Scigliano 22