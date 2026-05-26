A Francavilla Marittima Bonifacio Mauro è stato eletto sindaco con 1.093 voti, pari al 62,31%. Il candidato della lista “Francavilla Futura” ha superato Pino Lucente, sostenuto dalla lista “Fuori dagli Schemi”, che ha ottenuto 661 voti, pari al 37,69%. Il distacco finale tra i due candidati è di 432 voti, un margine netto che consegna a Mauro la guida del Comune. La lista “Francavilla Futura” ottiene 7 seggi, mentre “Fuori dagli Schemi” conquista 2 seggi. I voti validi attribuiti ai candidati sindaco sono stati complessivamente 1.754. Di seguito tutti i voti conquistati dai candidati consiglieri. 

Eletto sindaco: Bonifacio Mauro (62,31%)

Lista “Francavilla Futura” 1.093 

  • Luisa Maria Ambrosio 83 
  • Nicola Staffa 85
  • Chiara Zaccaro 113
  • Luigi Primarosa 118
  • Pietro Cannataro 168
  • Leonardo Martino 103
  • Battista Altomare 65
  • Maurizio Ramundo 105
  • Franco Biagio De Salvo 48
  • Antonio Labanca 158

Candidato a sindaco: Pino Licente (37,69%)

Lista “Fuori dagli schemi”  661 

  • Teresa Mastrota 206
  • Carolina De Leo 129
  • Giuseppe Visciglia 11
  • Giovanni D'Aversa 55
  • Lorenzo Cannataro 42
  • Elena Taranto 56
  • Giuseppe Alardi 69