Il nuovo primo cittadino ha ottenuto il 62,31% dei voti, battendo lo sfidante Pino Liciente che non è andato oltre il 37,69% dei consensi

A Francavilla Marittima Bonifacio Mauro è stato eletto sindaco con 1.093 voti, pari al 62,31%. Il candidato della lista “Francavilla Futura” ha superato Pino Lucente, sostenuto dalla lista “Fuori dagli Schemi”, che ha ottenuto 661 voti, pari al 37,69%. Il distacco finale tra i due candidati è di 432 voti, un margine netto che consegna a Mauro la guida del Comune. La lista “Francavilla Futura” ottiene 7 seggi, mentre “Fuori dagli Schemi” conquista 2 seggi. I voti validi attribuiti ai candidati sindaco sono stati complessivamente 1.754. Di seguito tutti i voti conquistati dai candidati consiglieri.

Eletto sindaco: Bonifacio Mauro (62,31%)

Lista “Francavilla Futura” 1.093

Luisa Maria Ambrosio 83

Nicola Staffa 85

Chiara Zaccaro 113

Luigi Primarosa 118

Pietro Cannataro 168

Leonardo Martino 103

Battista Altomare 65

Maurizio Ramundo 105

Franco Biagio De Salvo 48

Antonio Labanca 158

Candidato a sindaco: Pino Licente (37,69%)

Lista “Fuori dagli schemi” 661