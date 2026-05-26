Il nuovo primo cittadino ha ottenuto il 62,31% dei voti, battendo lo sfidante Pino Liciente che non è andato oltre il 37,69% dei consensi
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A Francavilla Marittima Bonifacio Mauro è stato eletto sindaco con 1.093 voti, pari al 62,31%. Il candidato della lista “Francavilla Futura” ha superato Pino Lucente, sostenuto dalla lista “Fuori dagli Schemi”, che ha ottenuto 661 voti, pari al 37,69%. Il distacco finale tra i due candidati è di 432 voti, un margine netto che consegna a Mauro la guida del Comune. La lista “Francavilla Futura” ottiene 7 seggi, mentre “Fuori dagli Schemi” conquista 2 seggi. I voti validi attribuiti ai candidati sindaco sono stati complessivamente 1.754. Di seguito tutti i voti conquistati dai candidati consiglieri.
Eletto sindaco: Bonifacio Mauro (62,31%)
Lista “Francavilla Futura” 1.093
- Luisa Maria Ambrosio 83
- Nicola Staffa 85
- Chiara Zaccaro 113
- Luigi Primarosa 118
- Pietro Cannataro 168
- Leonardo Martino 103
- Battista Altomare 65
- Maurizio Ramundo 105
- Franco Biagio De Salvo 48
- Antonio Labanca 158
Candidato a sindaco: Pino Licente (37,69%)
Lista “Fuori dagli schemi” 661
- Teresa Mastrota 206
- Carolina De Leo 129
- Giuseppe Visciglia 11
- Giovanni D'Aversa 55
- Lorenzo Cannataro 42
- Elena Taranto 56
- Giuseppe Alardi 69