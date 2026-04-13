La ragazzina stava rientrando a casa quando il tronco ha ceduto in via Calace. In Puglia forti raffiche di vento e numerosi disagi

A Bisceglie morta una 12enne in una giornata segnata dal forte vento e da disagi diffusi in tutta la Puglia. La tragedia si è consumata nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 13 aprile, in via Calace, dove una ragazza di appena dodici anni ha perso la vita dopo essere stata travolta da un albero che ha ceduto, con ogni probabilità, a causa delle violente raffiche.

La giovane era appena uscita da scuola e stava rientrando a casa da sola quando il tronco si è abbattuto su di lei. Un impatto devastante che non le ha lasciato scampo. I soccorsi sono arrivati rapidamente sul posto, ma per la dodicenne non c’era ormai più nulla da fare.

La tragedia nel pomeriggio in via Calace

L’incidente è avvenuto intorno alle 14.15 a Bisceglie, in provincia di Barletta-Andria-Trani. Secondo la ricostruzione, la ragazzina si trovava da sola nel momento in cui l’albero ha ceduto e l’ha colpita mentre percorreva la strada per tornare a casa dopo la fine delle lezioni.

Il crollo sarebbe stato provocato dal forte vento che in queste ore sta interessando diverse zone della regione. In pochi istanti una normale uscita da scuola si è trasformata in una tragedia che ha sconvolto la comunità locale.

Inutili i soccorsi, la 12enne è arrivata già morta in ospedale

La ragazza ha riportato un trauma da schiacciamento. Trasportata al pronto soccorso dell’ospedale di Bisceglie, è arrivata già priva di vita. Il quadro è apparso subito gravissimo ai soccorritori intervenuti in via Calace pochi minuti dopo l’accaduto.

Sul posto si sono portati i vigili del fuoco, il personale di soccorso della Asl Bat, i carabinieri e la polizia locale. Le forze intervenute hanno avviato tutti gli accertamenti necessari mentre l’area veniva messa in sicurezza.