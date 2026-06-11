Dal Cammino Francese al Primitivo, passando per il Portoghese e il Cammino del Nord: ecco quali percorsi scegliere, quanto si spende e come ottenere la Compostela

Non è soltanto un pellegrinaggio. È un viaggio dentro il paesaggio, dentro la storia e spesso dentro se stessi. Ogni anno centinaia di migliaia di persone provenienti da tutto il mondo percorrono il Cammino di Santiago, una rete di itinerari che attraversa la Spagna e parte anche da Francia e Portogallo fino a raggiungere la cattedrale di Santiago de Compostela, in Galizia, dove secondo la tradizione sono custodite le reliquie dell'apostolo San Giacomo.

C'è chi parte per fede, chi per affrontare una sfida fisica, chi per lasciarsi alle spalle un momento difficile della propria vita. Altri semplicemente per il desiderio di vivere un'esperienza autentica, lontana dai ritmi frenetici del turismo tradizionale. Qualunque sia la motivazione, il Cammino continua a esercitare un fascino straordinario, trasformando ogni passo in un'occasione di scoperta.

Le sue origini risalgono all'813 d.C., anno in cui vennero ritrovate le presunte spoglie di San Giacomo. Da allora milioni di pellegrini hanno percorso sentieri, strade e montagne per raggiungere Santiago de Compostela, facendo del Cammino uno dei più importanti itinerari spirituali della cristianità.

Oggi, però, parlare di "Cammino di Santiago" è riduttivo. In realtà esistono numerosi percorsi diversi, ciascuno con caratteristiche, difficoltà e paesaggi propri.

Il più famoso resta il Cammino Francese. Parte da Saint-Jean-Pied-de-Port, sul versante francese dei Pirenei, e attraversa l'intera Spagna settentrionale fino a Santiago. È il percorso più frequentato e probabilmente quello che meglio sintetizza l'esperienza del pellegrinaggio: montagne, vigneti, borghi medievali, cattedrali romaniche e città storiche si susseguono per circa 800 chilometri attraversando Navarra, La Rioja, Castiglia e León e Galizia.

Chi cerca un percorso più semplice sceglie spesso il Cammino Portoghese. Partendo da Porto, il tragitto più battuto misura circa 118 chilometri e può essere completato in meno di una settimana. Attraversa centri abitati, zone costiere e campagne, risultando particolarmente adatto ai principianti.

Molto apprezzato è anche il Cammino del Nord, che segue la costa atlantica spagnola per oltre 860 chilometri. Qui il protagonista assoluto è il paesaggio: scogliere, spiagge selvagge, oceano e verdi colline accompagnano il pellegrino lungo uno degli itinerari più spettacolari d'Europa.

Per chi ama la montagna e le sfide fisiche, il Cammino Primitivo rappresenta invece una sorta di leggenda. È il percorso storicamente più antico e uno dei più impegnativi. Parte da Oviedo e si sviluppa per oltre 300 chilometri tra continui saliscendi e sentieri immersi nella natura.

Tra gli itinerari meno conosciuti ma più suggestivi c'è la Via de la Plata. Si parte da Siviglia, nel cuore dell'Andalusia, per affrontare quasi mille chilometri di cammino attraverso la Spagna occidentale. È il percorso più lungo e tra i più solitari, ideale per chi desidera vivere un'esperienza introspettiva lontano dai grandi flussi turistici.

Esistono poi varianti più brevi come il Cammino Inglese, il Cammino Aragonese, il Cammino del Salvador e il percorso che da Santiago conduce fino a Finisterre, l'antica "fine del mondo" affacciata sull'Oceano Atlantico. Qui molti pellegrini concludono simbolicamente il viaggio bruciando un oggetto utilizzato durante il cammino, lasciandosi alle spalle un capitolo della propria vita.

Per ottenere la Compostela, il certificato ufficiale che attesta il pellegrinaggio, occorre percorrere almeno 100 chilometri a piedi oppure 200 chilometri in bicicletta e documentare il tragitto attraverso i timbri raccolti lungo il percorso.

Ma quanto costa affrontare il Cammino di Santiago?

Secondo le stime diffuse dai portali specializzati, la spesa media varia tra 30 e 60 euro al giorno, comprendendo pernottamento, pasti e spese essenziali. Molto dipende però dallo stile di viaggio. Chi sceglie ostelli per pellegrini, cucine condivise e trasporti economici può contenere notevolmente il budget. Al contrario, chi preferisce hotel, servizi organizzati e trasporto bagagli deve mettere in conto costi più elevati.

Il Cammino resta comunque una delle esperienze di viaggio più accessibili in Europa. Non richiede attrezzature sofisticate né investimenti particolarmente onerosi. Servono soprattutto tempo, scarpe adatte e la disponibilità a lasciarsi sorprendere.

Forse è proprio questo il segreto della sua straordinaria popolarità. In un mondo sempre più veloce e connesso, il Cammino di Santiago continua a offrire qualcosa che molti cercano disperatamente: il privilegio di rallentare, osservare e ascoltare. Passo dopo passo.