La luce in fondo al tunnel, per la Juve Stabia, potrebbe avere anche riflessi rossoblù. La vicenda societaria del club campano, seguita con attenzione dal Cosenza per la questione legata a Manuel Ricciardi, sembra infatti aver imboccato una strada decisamente più rassicurante rispetto alle scorse settimane.

Alfredo Guerri, già sponsor della Juve Stabia e del Napoli Basket, ha garantito la ricapitalizzazione da 6,9 milioni di euro necessaria per dare continuità alla società di Castellammare. La sua manifestazione di interesse è stata ritenuta idonea dalla sezione misure di prevenzione del Tribunale di Napoli. Un passaggio molto importante, arrivato in un momento delicatissimo per le Vespe, chiamate ora a completare entro il 16 giugno tutti gli adempimenti necessari per l’iscrizione al prossimo campionato di Serie B.

Una schiarita societaria che interessa indirettamente anche il Cosenza. Il motivo è ormai noto e riguarda proprio Ricciardi. L’esterno, passato alla Juve Stabia nella sessione invernale di gennaio, si è trasferito con la formula del prestito con obbligo di riscatto. Un’operazione da 250mila euro, alla quale si aggiungono altri 50mila euro legati al premio per i playoff raggiunti dal club campano. Totale: 300mila euro potenzialmente destinati alle casse rossoblù.

Nelle scorse settimane, il quadro giudiziario e societario attorno alla Juve Stabia aveva inevitabilmente aperto qualche interrogativo anche su questa partita economica. Il sequestro delle quote e dell’intero patrimonio aziendale del club campano, inserito nel percorso dell’amministrazione giudiziaria, aveva reso la situazione più complessa e incerta. Il Cosenza era rimasto alla finestra, senza poter fare altro che osservare l’evoluzione degli eventi.

Adesso, però, lo scenario cambia. Guerri avrebbe di fatto messo sul tavolo le risorse necessarie per garantire futuro e continuità alla società. Soldi che serviranno anche per saldare gli stipendi fino al 31 maggio, mentre la Juve Stabia dovrà ancora sistemare gli ultimi passaggi amministrativi ed economici: dalla fideiussione da 800mila euro al ripianamento della quota di mutualità da 258mila euro, aspetto per il quale è arrivato anche un deferimento nei giorni scorsi.

Il passaggio non è ancora formalmente chiuso, perché la data cerchiata in rosso resta quella del 16 giugno. Ma la ricapitalizzazione rappresenta un segnale forte. E, se l’iscrizione alla Serie B verrà perfezionata, anche il percorso relativo al riscatto di Ricciardi dovrebbe procedere senza ulteriori intoppi.