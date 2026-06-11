La regione guida la classifica nazionale delle eccellenze scolastiche secondo Skuola.net. Primato sia nei 100 e lode sia nei 100 pieni

La Calabria si conferma una delle regioni più brillanti d'Italia sul fronte dell'istruzione. A certificare il risultato è l'analisi di Skuola.net sui dati della Maturità 2025, che vede la regione conquistare il primo posto nazionale per numero di studenti diplomati con il massimo dei voti.

Un primato che racconta una Calabria diversa dagli stereotipi e capace di distinguersi per qualità della formazione e risultati scolastici. Secondo lo studio, infatti, il 6,1% dei maturandi calabresi ha ottenuto il prestigioso traguardo del 100 e lode, la percentuale più alta d'Italia. A questo dato si aggiunge un ulteriore 12% di studenti che ha concluso l'esame di Stato con il voto di 100.

Nel complesso, quasi uno studente calabrese su cinque ha raggiunto il punteggio massimo previsto dalla Maturità.

Un risultato che colloca la Calabria davanti a tutte le altre regioni italiane e che assume un significato particolare in un territorio che spesso finisce sotto i riflettori per criticità e ritardi, ma che continua a esprimere eccellenze nel mondo della scuola, dell'università, della ricerca e delle professioni.

Dietro la Calabria si posizionano Sicilia, Puglia e Campania, tutte con percentuali elevate di diplomati eccellenti, confermando il ruolo di primo piano del Mezzogiorno nella graduatoria dei voti più alti.

Il confronto con il Nord evidenzia uno scenario molto diverso. In Valle d'Aosta i diplomati con 100 e lode rappresentano appena lo 0,3%, mentre i 100 senza lode si fermano al 3%. Percentuali contenute anche in Lombardia, Piemonte, Veneto e Trentino-Alto Adige.

La Calabria si distingue inoltre per un altro dato significativo: è la regione con la percentuale più bassa di studenti diplomati con il voto minimo di 60. Solo il 2,9% dei maturandi calabresi ha concluso l'esame con la sufficienza, contro una media nazionale del 4,9%.

L'indagine di Skuola.net evidenzia poi come il vero ostacolo per gli studenti sia oggi l'ammissione all'esame di Stato. A livello nazionale il 3,5% degli iscritti all'ultimo anno non è stato ammesso alla prova finale. La Calabria registra un dato sostanzialmente allineato, con il 3,3% di non ammessi nell'anno scolastico 2024-2025.

Numeri che restituiscono l'immagine di una regione capace di produrre risultati di eccellenza e che confermano come il capitale umano rappresenti una delle risorse più importanti della Calabria. Una terra che, almeno sul fronte della Maturità, si è guadagnata il gradino più alto del podio nazionale.