La copertura vaccinale resta sotto la soglia del 95%: nella nostra regione solo il 76,8% dei bambini ha completato il ciclo con due dosi. Negli Stati Uniti il virus è tornato a circolare in modo endemico dopo 26 anni

Negli Stati Uniti il morbillo è tornato a uccidere e il Paese ha perso lo status di territorio libero dalla malattia. In Calabria i casi sono aumentati di oltre quindici volte in un anno. Il vaccino esiste da decenni, ma la copertura resta insufficiente.

Diciassette casi nei primi cinque mesi del 2025, duecentosessantacinque nello stesso periodo del 2026. È il dato della Calabria contenuto nella circolare con cui il Ministero della Salute ha richiamato le Regioni a rafforzare la sorveglianza e le vaccinazioni. Sono casi segnalati, non tutti necessariamente confermati in laboratorio. In Italia, nello stesso periodo, i casi confermati sono stati 472, contro i 322 dell’anno precedente. La crescita più impressionante si registra proprio in Calabria.

Il problema non riguarda soltanto l’Italia. Secondo l’Organizzazione mondiale della sanità, nel 2024 nel mondo si sono stimate oltre 11 milioni di infezioni e circa 95.000 morti, in gran parte bambini sotto i cinque anni. Una malattia prevenibile con un vaccino continua a provocare migliaia di vittime.

Negli Stati Uniti la situazione è diventata ancora più grave. Al 24 novembre il CDC registra 6.039 casi confermati nel 2026 e nove decessi. Le autorità sanitarie dei singoli Stati comunicano un bilancio delle vittime ancora più alto. Ma c’è un fatto che segna una svolta: il 17 novembre, dopo 26 anni, gli Stati Uniti hanno perso ufficialmente lo status di Paese libero dalla trasmissione endemica del morbillo. Il virus è tornato a circolare in modo continuativo per oltre dodici mesi. Un arretramento sanitario che sembrava impensabile.

Torniamo in Calabria. Per interrompere la circolazione del virus occorre raggiungere una copertura vaccinale di almeno il 95 per cento con due dosi. I dati ministeriali relativi al 2024 indicano una copertura nazionale dell’84,45 per cento per la seconda dose nella coorte considerata. In Calabria si scende al 76,80 per cento. Significa che, in quella fascia di età, quasi un bambino su quattro non ha completato il ciclo vaccinale.

Il conto si vede anche nei dati sanitari. Nel 2026, tra i casi per i quali si conosce lo stato vaccinale, il 93,3 per cento risulta non vaccinato. La percentuale dei ricoveri è salita al 57,8 per cento. L’età mediana dei contagiati è di 30 anni. Il morbillo, dunque, non riguarda soltanto i bambini. Colpisce anche giovani adulti che non sono mai stati vaccinati o non hanno completato il ciclo.

Chi esita, spesso, non è un fanatico. Può essere un genitore confuso da informazioni contraddittorie, da paure e da una comunicazione sanitaria che non sempre riesce a raggiungerlo. È una realtà che merita ascolto, non disprezzo. Ma ascoltare non significa rinunciare a spiegare. Due dosi di vaccino proteggono dal morbillo per circa il 97 per cento, secondo il CDC. E la malattia non è innocua: può provocare polmoniti, encefaliti e, nei casi più gravi, la morte. Le stime indicano da uno a tre decessi ogni mille persone contagiate.

Duecentosessantacinque casi non sono ancora un’epidemia come quelle che stanno colpendo gli Stati Uniti. Ma diciassette, un anno prima, non sembravano un campanello d’allarme sufficiente.

La circolare ministeriale raccomanda campagne mirate, soprattutto tra i giovani adulti, e il recupero delle seconde dosi. Non basta raccomandare. Bisogna organizzare il recupero, informare le famiglie, coinvolgere pediatri e medici di famiglia e raggiungere chi è rimasto indietro.

Quanti altri casi dobbiamo aspettare prima che la sanità calabrese vada a cercare, uno per uno, quelli che non hanno completato la vaccinazione?