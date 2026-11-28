Un finanziamento Pnrr da 200mila euro per l’adeguamento antincendio e la messa in sicurezza della scuola primaria e secondaria di primo grado di Villaggio Europa, a Rende. L’approvazione da parte della Giunta comunale del Documento di indirizzo alla progettazione, relativo agli interventi su tre plessi scolastici cittadini, incassa il plauso dei Democratici Progressisti Meridionalisti.

A intervenire è il coordinatore cittadino del partito, Francesco Midulla, che rivendica l’impegno politico profuso per la riqualificazione del quartiere già durante la scorsa campagna elettorale.

«Abbiamo sempre sostenuto con convinzione che la rigenerazione di un quartiere nevralgico della nostra città debba partire dalla tutela delle sue scuole, luoghi di crescita e coesione sociale, affiancata da una costante e doverosa attenzione verso il patrimonio di edilizia popolare dell’area», sottolinea Midulla.

L’obiettivo è completare gli interventi entro la primavera del 2027.

Sicurezza idrogeologica, gli interventi in contrada Lecco

L’esponente dei Dpm richiama inoltre l’attenzione sull’inserimento nel cronoprogramma dei prossimi interventi dei lavori di manutenzione straordinaria dei canali di raccolta delle acque in contrada Lecco, facendo riferimento alle recenti segnalazioni sulle criticità strutturali del canale Gambatosta.

«Si tratta di un’opera necessaria e non più rinviabile per garantire la sicurezza idrogeologica, prevenire rischi per l’incolumità pubblica e tutelare i residenti e le attività della zona».

Midulla rivendica infine il ruolo del movimento nel panorama politico rendese e il lavoro territoriale condotto in sinergia con Francesco De Cicco.

«Questi risultati confermano la bontà di un metodo politico basato sull’ascolto quotidiano dei quartieri e sulla capacità di tradurre le istanze dei cittadini in atti amministrativi tangibili», conclude il coordinatore.