Lunedì 30 novembre alle 18, nella sala consiliare “F. Cesarini” di Villapiana, il Consiglio comunale deciderà se concedere un prestito da 400mila euro alla BSV, la società interamente di proprietà del Comune che gestisce la raccolta differenziata, il verde pubblico, la piscina comunale e le mense scolastiche. Il finanziamento è una delle misure previste dal piano di risanamento e ristrutturazione aziendale per il triennio 2026-2028.

Il prestito e i debiti da ripianare

La cifra sulla quale i consiglieri dovranno pronunciarsi è quella del prestito proposto. L’ordine del giorno non quantifica l’ammontare complessivo dei debiti della Business and Service Villapiana. Precisa però che il finanziamento è fruttifero. Se il Consiglio darà il via libera, la società dovrà restituire al Comune il capitale e pagare gli interessi. Al voto andranno anche la relazione che accompagna la proposta e lo schema di contratto tra l’ente e la partecipata.

Per il Comune la decisione ha un doppio peso. Da una parte c’è la somma che l’ente è chiamato a mettere a disposizione della propria società. Dall’altra c’è la capacità della BSV di restituirla mentre continua a garantire i servizi affidati. Per valutare la proposta contano quindi sia le condizioni di rimborso sia le entrate sulle quali l’azienda potrà fare affidamento durante il risanamento.

Quanto paga il Comune per i servizi

Su questo secondo aspetto entra in gioco la delibera di Giunta dell’11 novembre, che il Consiglio è chiamato a prendere in esame. L’atto richiama la relazione di luglio 2026 sui servizi affidati alla BSV e contiene gli indirizzi per adeguare, dal 2026 in avanti, le somme che il Comune riconosce alla società per le attività svolte.

È un passaggio che riguarda direttamente la gestione futura. Per le famiglie il servizio è il pasto servito a scuola o la raccolta dei rifiuti differenziati. Per il Comune, che affida queste attività, e per la BSV, che le svolge, conta quanto viene riconosciuto per assicurarle. Il Consiglio dovrà pronunciarsi anche sull’aggiornamento della convenzione che regola i rapporti tra ente e società fino al 2028.

L’aula dovrà infine stabilire come il Comune controllerà l’attuazione del piano e con quali indirizzi seguirà periodicamente l’andamento della partecipata. La convocazione, firmata dal presidente del Consiglio Giacomo Pucciano, prevede la registrazione integrale della seduta e la trasmissione in differita sulla pagina istituzionale del Comune. Se la prima seduta andrà deserta, la seconda convocazione è fissata per martedì 1° dicembre alle 19.