Sale l'attesa per la quattordicesima giornata del campionato di Serie D (girone I), che mette in vetrina una sfida dal forte sapore playoff tra Igea Virtus e Praiatortora. Le due formazioni arrivano all'appuntamento appaiate a quota 20 punti, rispettivamente al sesto e al quinto posto della graduatoria.

Per la neopromossa calabrese guidata da mister Salvatore Viscardi sarà un test probante ma da affrontare con serenità, alla luce di un percorso fin qui più che positivo. Il Praiatortora non trova il successo da tre turni e sa che a Barcellona Pozzo di Gotto servirà una prestazione di spessore contro un'avversaria dotata del terzo miglior attacco del girone e particolarmente insidiosa tra le mura amiche.

Parla D'Innocenzo

Alla vigilia del match ha parlato Francesco D'Innocenzo, centrocampista classe 2004 arrivato a stagione in corso e reduce dall'esordio di domenica scorsa nello 0-0 casalingo contro la Nissa. Il giovane mediano ha evidenziato l'ottimo impatto con il nuovo ambiente: «In queste prime settimane mi sono trovato benissimo e ho trovato un gruppo che lavora bene insieme al mister e a tutto lo staff tecnico. Ho trovato tanta competenza e professionalità, quindi è stato facile ambientarsi e integrarsi».

D'Innocenzo ha poi spostato il mirino sull'impegno imminente, sottolineando il valore degli avversari ma ribadendo la determinazione dello spogliatoio: «Affrontiamo l'Igea Virtus, una squadra di categoria e ben esperta con un organico di assoluta qualità. Sul loro campo non è mai facile giocare e ci aspetterà una partita tosta, noi però ci faremo trovare pronti».