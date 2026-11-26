Il presunto omicida, Andrea Nardini, si è tolto la vita a Barberino del Mugello dopo aver incendiato la propria auto e aver dato fuoco a sé stesso. Il viadotto è lo stesso dal quale fu buttata Lorena Isceri

Una donna di 24 anni, Ionela Miruna Garneata, di origine romena, è stata trovata morta nella sua abitazione di via Roma a Ponte Buggianese, in provincia di Pistoia. Si tratta di un femminicidio: a ucciderla sarebbe stato il compagno, Andrea Nardini, che dopo il delitto ha raggiunto un viadotto dell'autostrada A1, nel territorio di Barberino del Mugello, in provincia di Firenze, dove si è tolto la vita gettandosi nel vuoto. Lorena Isceri

Secondo le prime informazioni, l'uomo avrebbe raggiunto il cavalcavia dopo essersi allontanato dall'abitazione della giovane. Sul posto si sarebbe cosparso di liquido infiammabile, dandosi fuoco dopo aver incendiato anche la propria auto, prima di lanciarsi dal viadotto. Il luogo scelto per il suicidio è lo stesso dove lo scorso 3 settembre era stata uccisa Lorena Isceri. In quell'occasione Federico Vella aveva gettato dal ponte l'ex compagna, per poi suicidarsi lanciandosi a sua volta nel vuoto.

A Ponte Buggianese, nell'abitazione di via Roma, sono intervenute le forze dell'ordine e il personale specializzato per i rilievi scientifici. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica del delitto e chiarire le circostanze che hanno preceduto la morte della ragazza.

Pesanti le ripercussioni anche sulla viabilità autostradale. Per consentire i soccorsi e gli accertamenti, è stato chiuso il tratto dell'A1 in direzione Milano compreso tra il bivio con la Direttissima e il casello di Aglio.

Sul caso sono al lavoro due procure: quella di Pistoia, competente per il delitto avvenuto nell'abitazione di Ponte Buggianese, e quella di Firenze, per quanto accaduto sul viadotto. Nell'abitazione di via Roma sono intervenuti gli investigatori e la polizia scientifica, impegnati nei rilievi per ricostruire la dinamica dell'omicidio e raccogliere elementi utili a chiarire le circostanze della morte della giovane.

La tragedia arriva a poche ore dalla Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, celebrata il 25 novembre. "Continua il venerdì santo dei femminicidi: non riusciamo a rialzarci. Il venerdì santo che apre alla speranza della risurrezione di una terra di un popolo che crede alla vita", è stato il commento del vescovo di Pescia e Pistoia, monsignore Augusto Mascagna. "L’ennesimo, brutale femminicidio consumatosi questa volta sui nostri territori, non può e non potrà mai essere archiviato come un’ordinaria tragedia di cronaca - afferma il vescovo - Esprimiamo la più intransigente condanna contro questo atto violento e barbaro che ha strappato la vita a una giovane donna. Abbiamo il dovere di usare parole nette. Il femminicidio è una piaga intollerabile, un frutto violento di una mentalità prevaricatrice che confonde l'amore con il dominio e pretende di disporre della vita altrui".

Su quanto accaduto questa mattina è intervenuto anche il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani. "A Ponte Buggianese una ragazza di 24 anni è morta. Secondo le prime ricostruzioni si tratterebbe di un femminicidio in ambito familiare. L'uomo ritenuto responsabile si sarebbe allontanato dirigendosi verso l'Autostrada del Sole, per poi gettarsi dal cavalcavia. Le indagini sono in corso per chiarire l'accaduto. Succede il giorno dopo il 25 novembre. Ancora una volta la violenza di genere si consuma dentro le relazioni di coppia e le famiglie, cioè nel luogo in cui dovremmo essere più al sicuro. Il nostro pensiero va a lei e a chi le voleva bene".