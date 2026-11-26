Noi Moderati Tirreno Cosentino si oppone alle ipotesi di un tracciato dell’alta velocità lungo il percorso autostradale e chiede di mantenere centrale la direttrice costiera. La presa di posizione arriva alla vigilia di un’iniziativa annunciata per venerdì 27 novembre all’Università della Calabria, durante la quale, secondo quanto riferito nella nota, alcuni docenti presenteranno una proposta alternativa per l’alta velocità nella regione.

«L’Alto Tirreno Cosentino non può e non deve essere tagliato fuori dall’Alta Velocità», afferma il gruppo territoriale, che teme conseguenze sull’accessibilità e sulle prospettive di sviluppo delle comunità costiere.

Il partito richiama gli studi di fattibilità e le successive valutazioni di Rfi, sostenendo che abbiano indicato la priorità del corridoio tirrenico. Nella lettura di Noi Moderati, questa direttrice garantirebbe collegamenti più rapidi e coerenti con le esigenze del territorio, mentre un percorso interno comporterebbe deviazioni onerose e un ulteriore rischio di isolamento.

La nota definisce il tracciato autostradale un’ipotesi già scartata o accantonata per criticità tecniche, idrogeologiche ed economiche. Si tratta della ricostruzione proposta dal partito, che contesta l’opportunità di riaprire il confronto su quelle soluzioni.

Per Noi Moderati, la scelta del percorso riguarda anche il contrasto allo spopolamento e la possibilità di dotare l’Alto Tirreno di collegamenti utili alla crescita economica. Il timore espresso è che una revisione delle priorità possa penalizzare un’area che il gruppo considera già svantaggiata sul piano infrastrutturale.

«Noi lotteremo con determinazione perché l’Alto Tirreno Cosentino non venga isolato», dichiarano i firmatari, annunciando un impegno insieme al partito e al consigliere regionale Riccardo Rosa.

La richiesta conclusiva è che il dibattito parta dalle valutazioni tecniche già svolte e dalla tutela dei diversi territori: «Chiediamo che qualsiasi confronto sull’Alta Velocità in Calabria parta dal rispetto delle scelte tecniche già effettuate e dalla necessità imprescindibile di non lasciare indietro nessun pezzo della provincia di Cosenza, a cominciare dall’Alto Tirreno».