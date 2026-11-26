Tra i giovani sui quali il Cosenza ha deciso di puntare la scorsa estate c’è Daniele Quieto. Il fantasista classe 2005, cresciuto nel settore giovanile dell’Inter, è arrivato in rossoblù a titolo definitivo dopo una stagione in prestito al Latina nella quale non aveva trovato grande continuità. Intervistato dai colleghi di TuttoC, il calciatore ha parlato del momento positivo dei lupi, soffermandosi sulle ragioni della risalita in classifica e sulla propria esperienza in Calabria.

Cosenza, Quieto e la crescita del gruppo

«Siamo un gruppo partito un po’ in ritardo rispetto agli altri, con circa 17 nuovi arrivi, ma siamo riusciti a trovare la quadra perché sappiamo bene qual è il nostro obiettivo. Le vittorie e i risultati recenti ci hanno dato una grande mano, ci hanno dato fiducia. Ora è importante continuare su questa strada, impegnandoci in ogni partita e dando sempre il massimo, senza mai sentirci arrivati. In un girone così, basta un attimo per perdere quello che hai costruito. Avere in squadra giocatori che hanno fatto tantissime stagioni tra i professionisti aiuta tutto il gruppo, è un punto di riferimento per noi giovani. Ma sì, tutti noi sentiamo il senso di riscatto, la voglia di riprenderci qualcosa. Io sono contento di vivere questa stagione con una società in cui mi sento valorizzato e posso esprimere le mie doti da attaccante, che sono le mie caratteristiche principali. Voglio far vedere le mie qualità, e la voglia è davvero tanta. Per un attaccante sentirsi al centro del progetto fa la differenza, ti dà la serenità per giocare e per provare le giocate che sai fare».

Il rapporto con Coppitelli

«Il mister è fondamentale, non devo presentarlo io: ha già vinto uno scudetto Primavera con il Lecce e ci sta dando tantissimo, sia umanamente che tecnicamente. Il suo lavoro è sotto gli occhi di tutti e grazie a lui siamo riusciti a compattarci, a diventare una vera squadra. L’assenza dei tifosi allo stadio? Non conosco bene la situazione societaria e tutto quello che è successo, e non spetta a me chiederlo. Posso dire che quei pochi sostenitori che vengono vedono tutto il nostro impegno, e la voglia di dare qualcosa a questa città è tanta. Non faccio promesse, preferisco parlare sul campo: è lì che possiamo restituire qualcosa a chi ci segue. Noi pensiamo a fare il nostro percorso, a nient’altro. La strada è ancora lunga e la volontà è quella di continuare a crescere e toglierci soddisfazioni: ce la metteremo tutta per riuscirci, un passo alla volta».

Il sogno del Barcellona e della nazionale venezuelana

«Da piccolo sognavo di giocare al Camp Nou, perché sono sempre stato un grande tifoso del Barcellona. E poi, ovviamente, provare a scrivere la storia della mia nazionale, quella venezuelana, e recitare un ruolo importante: sarebbe l’apice della mia carriera, qualcosa che ripagherebbe tutti i sacrifici fatti fin da ragazzino. Gli anni all’Inter? L’esperienza in neroazzurro mi ha dato tanto, mi ha fatto maturare e mi ha lasciato un bagaglio che mi porto dietro, però c’è anche altro. Oggi Cosenza è un’opportunità da cogliere per far vedere le mie qualità e fare bene, pensando al qui e ora, al presente. Il resto verrà da sé, se faccio bene quello che devo fare ogni giorno».

L’unione dello spogliatoio rossoblù

«È un gruppo molto unito, che rema tutto verso lo stesso obiettivo, ed è questa la forza della squadra. Ci si aiuta, si lavora insieme e c’è tanta voglia di scrivere qualcosa di bello, tutti quanti. Nello spogliatoio non ci sono distinzioni tra chi ha più esperienza e chi meno, si pensa solo a dare una mano a chi ha accanto. Sul futuro si vedrà».