Le formazioni maschile e femminile hanno vinto i Campionati italiani di Prima Categoria a Riccione. Faragalli ha ricevuto le squadre accompagnate dal tecnico Salvatore Speranza

La Provincia di Cosenza ha premiato gli otto atleti dello Squash Scorpion di Rende, vincitori dei Campionati italiani di Prima Categoria a squadre, nelle competizioni maschile e femminile. Il presidente Biagio Antonio Faragalli ha ricevuto le due formazioni, accompagnate dal tecnico Salvatore Speranza, dopo i risultati ottenuti il 24 e 25 ottobre 2026 al Centro Tecnico Federale di Riccione.

La squadra femminile ha confermato il titolo della precedente edizione, superando in finale Milano Academy per 82-70. La formazione rendese si è imposta in una competizione che vedeva otto squadre finaliste.

Il titolo maschile è arrivato invece al termine di una finale vinta 120-101, sempre contro Milano Academy. Per gli atleti dello Scorpion, tra le dodici formazioni finaliste, il successo ha ribaltato l’esito dell’anno precedente, quando la vittoria era sfumata per appena due punti.

A conquistare il titolo femminile sono state Amelia Leporace, Aurora Osso, Valentina Carullo e Sepideh Nadian. La squadra maschile era composta da Gioele Garofalo, Salvatore Vadacchino, Antongiulio Avolio e Giuseppe Pagliusi.

Durante la consegna dei riconoscimenti, Faragalli ha sottolineato il significato della doppia affermazione: «Vincere un titolo italiano è già un risultato straordinario, riuscire a conquistarlo contemporaneamente con entrambe le squadre, maschile e femminile, rappresenta un’impresa che merita di essere celebrata».

La premiazione ha riguardato anche il lavoro della società e dello staff tecnico, impegnati nella promozione dello squash e nella formazione degli atleti. Il presidente della Provincia ha richiamato il ruolo dell’attività sportiva nella crescita personale e nell’aggregazione.

«Questi risultati dimostrano quanto siano importanti il lavoro quotidiano, la programmazione e la capacità di fare squadra», ha affermato Faragalli, rivolgendo agli atleti le congratulazioni dell’amministrazione provinciale.