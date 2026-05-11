La nave del contagio sbarcata domenica a Tenerife. Sono 94 le persone di 19 diverse nazionalità evacuate. I voli di rimpatrio finali oggi per Australia e Paesi Bassi

Complessa operazione di rimpatrio per i passeggeri e i membri dell’equipaggio della nave da crociera MV Hondius, dove nei giorni scorsi è stato individuato un focolaio di hantavirus, sbarcati domenica nel porto di Granadilla, a Tenerife. Tra questi ci sono anche 17 cittadini americani, di cui uno risultato lievemente positivo al virus come riferito dal dipartimento della Salute e dei Servizi umani degli Stati Uniti. "Un passeggero presenta attualmente sintomi lievi e un altro passeggero è risultato leggermente positivo al test PCR per il virus Andes (un ceppo dell'hantavirus, ndr)", ha dichiarato il dipartimento della salute.

Sono 94 le persone di 19 diverse nazionalità evacuate, come reso noto la ministra della Salute spagnola, Monica Garcia, la quale ha definito la giornata "abbastanza intensa". Le autorità spagnole hanno comunicato che l'evacuazione della maggior parte dei quasi 150 passeggeri ed equipaggio della nave, che annovera 23 nazionalità, proseguirà fino ai voli di rimpatrio finali per Australia e Paesi Bassi nel pomeriggio di oggi, lunedì 11 maggio. La nave effettuerà il rifornimento in mattinata e si prevede la sua partenza per i Paesi Bassi con circa 30 membri dell'equipaggio alle 18 ora italiana.

Nella giornata di domenica, passeggeri equipaggiati con tute mediche di colore blu hanno iniziato a sbarcare dalla nave battente bandiera olandese, utilizzando imbarcazioni di dimensioni ridotte per raggiungere il piccolo porto industriale di Granadilla a Tenerife. Gli evacuati sono stati successivamente trasbordati su autobus dell'esercito spagnolo e condotti all'aeroporto di Tenerife Sud in un convoglio, con un pannello protettivo a separare il conducente dai passeggeri. Gli evacuati hanno indossato nuove dotazioni protettive prima di imbarcarsi sui loro voli di rimpatrio.

Garcia ha dichiarato ai giornalisti a Tenerife, poco prima dell'avvio dell'operazione, che tutti i passeggeri erano asintomatici e hanno completato una valutazione medica finale prima dello sbarco. Tuttavia, una delle cinque persone francesi rimpatriate in Francia manifestava sintomi di hantavirus, come scritto su X dal primo ministro Sebastien Lecornu, il quale ha affermato che tutti gli evacuati "sono stati immediatamente posti in isolamento rigoroso fino a nuovo avviso".

L'Organizzazione mondiale della Sanità raccomanda una quarantena di 42 giorni e un "monitoraggio attivo", inclusi controlli giornalieri per sintomi quali la febbre, come comunicato a Ginevra dal direttore per la preparazione e la prevenzione delle epidemie e pandemie dell'organismo delle Nazioni Unite, Maria Van Kerkhove. Il ministero della Salute greco ha reso noto che un evacuato greco trascorrerà 45 giorni in quarantena ospedaliera obbligatoria ad Atene, mentre 14 cittadini spagnoli si isoleranno anch'essi in un ospedale militare a Madrid. Un alto funzionario sanitario statunitense ha tuttavia dichiarato che i passeggeri americani non saranno necessariamente posti in quarantena in un centro specializzato nello stato del Nebraska. A seconda del rischio stimato, i passeggeri potranno scegliere di rientrare alle proprie dimore "senza esporre altre persone lungo il tragitto", ha affermato Jay Bhattacharya, direttore ad interim dei Centers for Disease Control and Prevention. Il capo dell'Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus, presente a Tenerife per supervisionare le evacuazioni, ha asserito che tale politica "potrebbe comportare dei rischi".