La nuova settimana intanto inizierà sotto l’azione dell’anticiclone che apporterà bel tempo, ma tra mercoledì e giovedì una perturbazione artica farà il suo ingresso in Calabria

Durante il weekend un vortice di bassa pressione dal Nord Africa ha caratterizzato le condizioni meteorologiche sulla nostra regione. Piovaschi - spiega il Meteo Cosenza - sparsi infatti hanno interessato la Calabria specie tra sabato pomeriggio e domenica mattina, accompagnati da locali temporali specie nel catanzarese e da precipitazioni sporche a causa della presenza di pulviscolo sahariano nei cieli.

La nuova settimana intanto inizierà sotto l’azione dell’anticiclone che apporterà bel tempo su tutta la Regione e con cieli che si manterranno perlopiù poco nuvolosi ovunque. Tale anticiclone però è molto debole e ciò favorirà l’ingresso di correnti più fredde da Nord: in particolare a metà settimana una perturbazione artica scivolerà dal Rodano verso Sud apportando piogge sparse e un generale calo delle temperature.

Stando agli ultimi aggiornamenti sono previste temperature al di sotto delle medie stagionali di oltre 5°C con il termometro che difficilmente supererà i 18°C durante le ore diurne. Ovviamente questa è ancora una tendenza che dovrà subire conferme o smentite, e per questo vi invitiamo a rimanere sintonizzati sul Meteo Cosenza per nuovi aggiornamenti.