Cosa significa abitare un corpo che non risponde ai canoni binari della società? E in che modo il sistema sanitario può diventare un luogo di vera accoglienza e cura inclusiva? Sono queste le domande al centro di "Beyond the Binary: Corpi, Identità di genere e percorsi di cura", l’evento culturale e scientifico che si è tenuto il 9 maggio 2026, alle ore 16.30, presso la Sala Consiliare del Comune di Rogliano.

L’incontro, promosso dalla Pro Loco di Rogliano, si propone come un’occasione preziosa per la cittadinanza di esplorare le frontiere delle Medical Humanities, un campo interdisciplinare che utilizza le discipline umanistiche per rendere la medicina più empatica e vicina ai bisogni reali delle persone.

Il programma: tra scienza e narrazione

Il pomeriggio si è aperto con l’introduzione di una figura di spicco del panorama accademico regionale, Raffaele Serra, Professore ordinario di Chirurgia Vascolare presso l’Università Magna Graecia di Catanzaro. Il suo contributo getta un ponte tra la clinica tradizionale e la necessità di una visione più ampia e integrata della salute.

A moderare il dibattito la Presidente della Pro Loco di Rogliano Greta Himmelspach, che ha guidato il dialogo con l’autore del volume che dà il titolo all'evento: Davide Costa. Costa, assegnista di ricerca all’Università Magna Graecia e Presidente dell'Associazione "Scienze Sociali in Scena", condividerà i risultati del suo lavoro di ricerca, volto a promuovere un'assistenza sanitaria che sia realmente "inclusiva" per le persone transgender e gender diverse.

Non solo parole: cinema e fotografia

L’evento oltre al solo confronto verbale, ha utilizzato diversi linguaggi artistici per toccare le corde della sensibilità comune.

Docufilm : Alle ore 17.30 è stato proiettato un docufilm dedicato alle tematiche trattate, offrendo uno sguardo diretto e umano sulle storie di chi vive questi percorsi.

: Alle ore 17.30 è stato proiettato un docufilm dedicato alle tematiche trattate, offrendo uno sguardo diretto e umano sulle storie di chi vive questi percorsi. Mostra Fotografica: All’interno della sala sono state esposte le fotografie di Anna Rotundo, realizzate appositamente per il saggio "Beyond the Binary". Immagini che promettono di dare volto e anima ai concetti teorici, trasformando la ricerca accademica in un’esperienza visiva ed emozionale.

Un segnale di civiltà

Organizzare un evento di questa portata a Rogliano sottolinea la volontà del territorio di non restare ai margini dei grandi dibattiti sociali contemporanei. "Beyond the Binary" non è solo la presentazione di un libro, ma un invito a superare il binarismo di genere e di pensiero, per costruire una comunità più consapevole, informata e, soprattutto aperta. Un incontro per chiunque voglia comprendere meglio le sfide e le bellezze dell'identità oltre ogni schema predefinito.