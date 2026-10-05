Lo scontro tra un’auto e un mezzo pesante al chilometro 48. Una persona è rimasta gravemente ferita. Code verso Fisciano

Una persona è morta e altre due sono rimaste ferite in un incidente avvenuto sulla A2 “Autostrada del Mediterraneo”, tra gli svincoli di Contursi e Campagna, in provincia di Salerno.

Il sinistro si è verificato al chilometro 48 e ha coinvolto un veicolo leggero e un mezzo pesante. Una delle due persone ferite versa in gravi condizioni.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i soccorsi sanitari, le forze dell’ordine e le squadre dell’Anas. Sono in corso gli accertamenti necessari a ricostruire la dinamica dell’impatto.

Code in direzione Fisciano

L’incidente sta provocando rallentamenti e code sulla carreggiata in direzione Fisciano. La circolazione è consentita soltanto sulla corsia di sorpasso.

Il personale dell’Anas è impegnato nella gestione della viabilità e nelle operazioni necessarie al ripristino della normale circolazione.