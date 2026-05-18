Icorpi dei 4 sub italiani dispersi alle Maldive sono stati individuati nel terzo segmento della grotta nei pressi dell'atollo di Vavu. Lo conferma la Farnesina.

Le Forze di Difesa Nazionali delle Maldive (Mndf) hanno annunciato su X il ritrovamento dei corpi dei quattro italiani scomparsi "in un'operazione congiunta condotta dalla Guardia Costiera delle Forze Armate maldiviane, dalla Polizia e da sommozzatori stranieri". I corpi sono stati localizzati ma le operazioni di recupero dalla grotta non sono ancora terminate. Pertanto, sono previste ulteriori immersioni per recuperare i corpi, riportano i media locali.

Il team di subacquei di Dan Europe si era immerso questa mattina per tentare il recupero dei corpi mai più risaliti in superficie dopo l'escursione di giovedì scorso in una grotta a 50 metri di profondità.

Il team è composto da tre esperti subspeleologi finlandesi: Sami Paakkarinen, Jenni Westerlund e Patrik Grönqvist. Nella grotta ci sono i corpi di Monica Montefalcone, sua figlia Giorgia Sommacal, Muriel Oddenino e Federico Gualtieri. Quello della quinta vittima, Gianluca Benedetti, è stato già recuperato venerdì.

Il portavoce del governo Mohammed Hussain Sharif, come riporta il portale maldiviano Sun, aveva detto che il team non si sarebbe immerso a grandi profondità per cercare gli italiani ma che si sarebbero esercitati con immersioni di orientamento.

Questa mattina il team ha effettuato un briefing operativo alle 9 ora locale, alle 11 è partito in barca per raggiungere il sito d'immersione, le operazioni diving inizieranno nei prossimi minuti. Il meteo sembra ottimale, ma si dovranno verificare le condizioni in acqua.

Gli speleosub si immergeranno con 'rebreather' (un sistema di respirazione subacquea a circuito chiuso), miscela Trimix (azoto, elio, ossigeno) adatta alla profondità e scooter subacquei.