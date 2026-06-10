Louis Dassilva è stato assolto. E' arrivata dopo oltre 15 ore di camera di consiglio della Corte di assise di Rimini, nella notte, la sentenza sull'omicidio di Pierina Paganelli, uccisa a Rimini il 3 ottobre del 2023.

“Noi attendiamo con serenità la pronuncia della Corte", aveva detto all'Adnkronos Riario Fabbri, uno degli avvocati del 36enne senegalese, unico accusato per l'omicidio. Un forte applauso ha accolto in aula la lettura della sentenza. Dassilva, che è scoppiato in lacrime, è stato assolto per non aver commesso il fatto.

"Ha vinto solo la giustizia", ha detto il 36enne uscendo dal carcere.