Forse è la volta buona per il Comune di Cosenza e per il sindaco Franz Caruso. Nel pomeriggio è stato eletto il dottor Fernando De Marco quale nuovo presidente del collegio dei revisori dei conti di Palazzo dei Bruzi. Come noto, la nuova tornata di votazioni, per la quale sono stati indicati come scrutatori i consiglieri comunali Ivan Commodaro e Alfredo Dodaro, era necessaria a causa della rinuncia di Fernando Caldiero eletto dall’assise bruzia il 14 luglio.

Il curatore fallimentare di Amaco, al nostro network aveva motivato il passo indietro. «E’ una questione di opportunità, voglio tutelare i lavoratori e non dare adito a strumentalizzazioni sebbene non esista incompatibilità tra i ruoli» ha dichiarato inducendo così l’Ente a rintracciare un nuovo nominativo. Inevitabilmente la situazione ha ricordato il precedente del 2023 quando l’indicazione del sindaco (Franco Colistro, ndr) fu disattesa da larga parte della maggioranza che votò per Andrea Manna insieme all’opposizione.

Cosenza, De Marco presidente del collegio dei revisori dei conti del Comune

Il nuovo presidente del collegio dei revisori dei conti del Comune di Cosenza, Fernando De Marco, è un commercialista e revisore legale. Risulta anche titolare di uno studio professionale, ed esperto di consulenza contabile e fiscale e di consulenza societaria e contrattuale. La sua elezione è avvenuta ad inizio di seduta, a seguito della votazione del Consiglio comunale: per lui sono state 21 le preferenze complessive.

Si è proceduto per appello nominale ed ogni consigliere ha deposto la propria scheda nell’urna appositamente collocata nell’aula consiliare. Ha votato anche il sindaco Franz Caruso al termine delle operazioni di voto dei consiglieri comunali. Il presidente Giuseppe Mazzuca, prima di iniziare le operazioni di voto, aveva nominato come scrutatori i consiglieri sopracitati.