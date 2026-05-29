Il primo e 2 giugno musica, sport, street food, fiera mercato e animazione per inaugurare la stagione estiva

L’estate a Mirto Crosia comincia dal lungomare, con due giornate pensate per riaccendere la voglia di stare insieme e inaugurare ufficialmente la stagione 2026. Il primo e 2 giugno, il Lungomare diventerà il cuore della comunità con musica, sport, intrattenimento, street food, area bambini e fiera mercato.

L’iniziativa è promossa e organizzata dal Comune di Crosia insieme alla Pro Loco Crosia-Mirto e rappresenta il primo grande appuntamento di un calendario estivo che accompagnerà cittadini e visitatori nei prossimi mesi.

Crosia inaugura l’estate sul lungomare

La manifestazione nasce da una collaborazione concreta tra amministrazione comunale e Pro Loco, con l’obiettivo di valorizzare il territorio, sostenere le attività locali e rafforzare l’identità della comunità.

Il lungomare tornerà a essere il luogo simbolo dell’incontro tra famiglie, associazioni, operatori economici e turisti. Non soltanto uno spazio fisico, ma il punto da cui Mirto Crosia vuole lanciare un messaggio di fiducia, partecipazione e ripartenza.

L’evento assume un significato particolare perché arriva dopo mesi complessi, segnati dai disagi causati dagli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio. La scelta di aprire la stagione estiva con una festa pubblica diventa così anche un gesto collettivo di resilienza.

Due giorni tra musica, street food e animazione

Il programma prenderà il via lunedì 1 giugno, dalle 19, con l’inaugurazione dell’Estate 2026. Sul lungomare saranno attivi gli spazi dedicati allo street food e all’area bambini, mentre la serata sarà animata dalla musica live della Kìron Band e dal dj set.

Martedì 2 giugno, invece, la giornata inizierà dalle 10 con la fiera mercato, le attività di sport all’aperto e l’area dedicata ai più piccoli. Dalle 19 spazio alla musica popolare e ancora allo street food, per chiudere la due giorni in un clima di festa e condivisione.

Alla manifestazione collaborerà anche l’Associazione Commercianti Ambulanti “La Bizantina”, che contribuirà alla realizzazione della fiera mercato del 2 giugno, rafforzando la sinergia tra istituzioni, associazioni e realtà territoriali.

Una festa per ripartire dal mare

L’Amministrazione comunale e la Pro Loco Crosia-Mirto invitano cittadini, associazioni, operatori commerciali e visitatori a partecipare numerosi al primo grande appuntamento dell’estate 2026.

La festa è pensata come un momento aperto a tutti, un’occasione per ritrovarsi sul lungomare, condividere ore di serenità e dare insieme il benvenuto a una stagione che Crosia vuole vivere da protagonista.