Il numero uno del mondo del tennis, Jannick Sinner, reduce da alcuni giorni di relax in Sardegna dopo l’eliminazione dallo Slam parigino, effettuerà una serie di esami di routine per chiarire le cause del problema fisico che lo aveva colpito nel match contro Juan Manuel Cerundolo.

L’episodio risale a giovedì 28 maggio, quando Sinner era crollato improvvisamente nel corso del secondo turno del torneo francese. L’azzurro era avanti due set a zero e conduceva 5-1 nel terzo parziale, a un passo da una vittoria apparentemente agevole, prima del brusco calo fisico che aveva cambiato l’inerzia dell’incontro.

In un primo momento il tennista altoatesino era atteso a Torino, presso il JMedical, per effettuare i controlli. Successivamente avrebbe però modificato i programmi, scegliendo prima qualche giorno di pausa in Gallura e poi Milano per gli accertamenti medici.

L’obiettivo degli esami è comprendere cosa abbia provocato il malore accusato a Parigi e verificare eventuali condizioni da monitorare in vista dei prossimi impegni stagionali.

Secondo le prime indiscrezioni, non ci sarebbero particolari allarmismi. Sinner dovrebbe infatti fare rientro a casa già in serata dopo aver completato tutti gli esami previsti.