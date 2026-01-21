Un muro di contenimento è crollato al passaggio del convoglio per le forti piogge che hanno colpito la Catalogna

Ancora un incidente a un treno in Spagna. Morto il macchinista, come riporta El Mundo, mentre sono almeno una trentina i feriti in Catalogna, dopo il crollo di un muro di contenimento su un treno locale della linea R4 tra Gelida e Sant Sadurní vicino a Barcellona. Il tutto ad appena due giorni dalla tragedia ferroviaria in Andalusia in cui sono morte 42 persone. La prima segnalazione dell'incidente, avvenuto al chilometro 64, è stata fatta ai servizi di emergenza alle 21.02. Cinque feriti sarebbero gravi secondo quanto riportato dalla stampa locale.

Secondo le prime notizie, il treno R4 in viaggio tra Manresa e Sant Vicenç de Calders si è scontrato frontalmente con un muro di contenimento che è crollato sui binari. Il servizio sulla linea R4 è stato sospeso. Le prime ipotesi sulla causa dell'incidente, secondo fonti ufficiali, indicano le forti piogge che hanno colpito la Catalogna negli ultimi giorni come causa della destabilizzazione del muro di contenimento