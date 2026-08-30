È accaduto nella notte ad Aarau, vicino a Zurigo, ai margini di una festa techno annuale che ha riunito circa 3.500 persone all'ippodromo locale

Gli spari esplosi nella notte nei pressi di un rave ad Aarau, nel nord della Svizzera, vicino a Zurigo, hanno provocato un morto e cinque feriti, ha annunciato la polizia del cantone di Argovia precisando che gli autori della sparatoria sono ancora ricercati.

«Secondo i primi accertamenti, gli spari esplosi questa notte nella zona di Schachen, ad Aarau, hanno provocato un morto e 5 feriti, alcuni dei quali in gravi condizioni. Sono in corso le ricerche per rintracciare gli autori, al momento sconosciuti», ha scritto su X la polizia, aggiungendo che «eventuali moventi e le circostanze esatte dell'atto devono ancora essere chiariti».

La sparatoria ai margini di una festa

Secondo il quotidiano svizzero Blick, gli spari sono stati esplosi prima delle 3 del mattino, ai margini dell''Aarauer Rave', una festa techno annuale che ha riunito circa 3.500 persone all'ippodromo di Aarau. La sparatoria sarebbe avvenuta "all'ippodromo", ha dichiarato a Blick Vanessa Rumpold, portavoce della polizia.