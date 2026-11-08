Epicentro nella prefettura di Shizuoka. Crolli e frane, ritardi sullo Shinkansen. Nessun allarme tsunami e nessuna anomalia alla centrale nucleare di Hamaoka

Un terremoto di magnitudo preliminare 5.7 ha colpito il Giappone centrale nelle prime ore di domenica 8 novembre, causando oltre 25 feriti nelle prefetture di Aichi e Shizuoka. La scossa è stata registrata alle 1.04 ora locale, con epicentro nella parte occidentale della prefettura di Shizuoka e ipocentro a circa 40 chilometri di profondità. L’intensità massima ha raggiunto il livello 5 della scala sismica giapponese. Non è stato emesso alcun allarme tsunami.

I danni

A Hamamatsu è crollato un muro in cemento. Nella prefettura di Nagano la caduta di massi e detriti ha portato alla chiusura di un tratto stradale nella zona di Iida. Diverse persone sono rimaste ferite per cadute durante e dopo la scossa.

Trasporti e centrale nucleare

Alcuni servizi ferroviari locali sono stati sospesi temporaneamente. I treni ad alta velocità Tokaido Shinkansen hanno subito ritardi tra Shizuoka e Gifu-Hashima per le verifiche di sicurezza sulle infrastrutture. La società Chubu Electric Power ha escluso anomalie nella centrale nucleare di Hamaoka, nella prefettura di Shizuoka.

La fossa di Nankai

L’attenzione è rivolta anche alla vicina fossa di Nankai, area considerata a rischio di un futuro terremoto di proporzioni molto più ampie. L’Agenzia meteorologica giapponese ha definito bassa la probabilità che la scossa sia direttamente collegata a un possibile megaterremoto nell’area.