Si è conclusa la recente sessione di esami di abilitazione professionale presso l’IIS IPSEOA IPSIA DA VINCI di Castrovillari, unica scuola della provincia autorizzata a rilasciare il Diploma di abilitazione all’esercizio della professione di Odontotecnico. A superare con successo la prova sono stati 20 candidati che ora possono ufficialmente esercitare la professione, al termine di un percorso formativo altamente specializzato, che unisce preparazione teorica e pratica laboratoriale.

La commissione d’esame, composta da docenti dell’istituto, rappresentanti del Ministero della Salute e della Regione Calabria, nonché professionisti del settore, ha espresso parole di apprezzamento per il livello di competenza dimostrato dai candidati.

“Si tratta di un traguardo importante non solo per i ragazzi – ha commentato il dirigente scolastico dott.ssa Immacolata Cosentino – ma anche per il nostro istituto, che continua a rappresentare un punto di riferimento formativo a livello provinciale per una professione in continua evoluzione”.

L’odontotecnico è una figura professionale chiave nel settore sanitario, specializzata nella progettazione e realizzazione di protesi dentarie. La formazione fornita dall’istituto prepara gli studenti ad affrontare con competenza le richieste del mondo del lavoro, con un occhio sempre attento all’innovazione tecnologica e all’aggiornamento scientifico: oggi il settore richiede sempre più competenze tecnologiche e digitali (es. progettazione 3D) ed è proprio in questo campo che l’IPSEOA IPSIA DA VINCI ha aggiornando le proprie aule laboratoriali.

Le protesi sono sempre più personalizzate, funzionali ed estetiche quindi la domanda di tecnici qualificati è in crescita, specie per chi padroneggia le nuove tecnologie. Con questa sessione d’esame, l’istituto consolida il proprio ruolo strategico nel panorama scolastico e professionale della provincia, offrendo opportunità concrete ai giovani del territorio e rispondendo alla crescente richiesta di personale qualificato nel settore odontotecnico.