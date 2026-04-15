Nella giornata di ieri una delegazione di Sinistra Italiana, guidata da Fernando Pignataro (segretario regionale), Michele Cosentino (segretario provinciale), Angelo Broccolo (componente dell’Assemblea Nazionale), ha incontrato, a Lauropoli di Cassano all’Ionio, un nutrito gruppi di simpatizzanti della Sibaritide. Nel corso del dibattito, le compagne e i compagni presenti hanno esposto le diverse criticità che gli abitanti dell’area ionica sono costretti a vivere quotidianamente, mettendo in risalto la grave carenza di servizi pubblici essenziali e i numerosi problemi del comparto agricolo, determinati, tra le altre cose, anche dalla pluridecennale inefficienza dei sistemi di approvvigionamento irriguo.

Rispetto a questo tema, tutti i compagni intervenuti hanno sottolineato con forza come le istituzioni locali e regionali, pur conoscendo bene le condizioni del settore primario, non abbiano mai dato risposte concrete ai coltivatori della zona, nemmeno dopo le alluvioni degli ultimi mesi. Ma non solo di questioni locali si è discusso. I compagni e le compagne, infatti, hanno condotto un’attenta disamina della situazione politica generale, riconoscendo che tanto le guerre imperialiste di Trump e Netanyahu quanto la crisi del sistemo neoliberale da cui l’Occidente è da lungo tempo attanagliato rendono non più rinviabile un ritorno alla politica attiva in ogni territorio.

Con questo spirito, i partecipanti hanno manifestato un appoggio convinto alle battaglie e alle proposte programmatiche di Sinistra Italiana - AVS, impegnandosi, pertanto, ad aderire al nostro partito e a costituire un circolo capace di rappresentare, con le sue posizioni e con le iniziative che saranno messe in cantiere già nei prossimi mesi, un punto di riferimento e di aggregazione politica per tutta la Sibaritide. A tutti loro, militanti appassionati custodi di una Storia che viene da lontano e aspira ad andare lontano, non possiamo che rivolgere il nostro più sincero benvenuto. Al lavoro e alla lotta!