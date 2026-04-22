Il giornalista Giuseppe Di Donna replica ai consiglieri di minoranza di Palazzo dei Bruzi che in una nota diffusa nella giornata di ieri avevano lamentato come i cittadini non fossero stati adeguatamente informati sui lavori avviati in città

di Giuseppe Di Donna*

Con riferimento ad alcuni articoli di stampa pubblicati nella giornata di ieri ed anche questa mattina e relativi agli interventi di bitumazione cui ha dato corso il Comune di Cosenza in alcune strade della città, si precisa quanto segue: “Non compete a me alcuna considerazione di carattere politico. A me compete, nella mia qualità di Responsabile dell’Ufficio stampa del Comune di Cosenza, difendere il mio lavoro, la mia professione ed il mio operato che ritengo sia stato irreprensibile anche in questa occasione.

Purtroppo, però, nelle dichiarazioni che sull’argomento sono state affidate alla stampa non si pesano le parole che non sempre vengono utilizzate in modo appropriato e, altrettanto spesso, sono pronunciate con sufficienza, approssimazione e noncuranti del danno, anche d’immagine, che possono procurare a chi ha sempre fatto il proprio dovere fino in fondo, sforzandosi di svolgere al meglio la propria attività professionale. Quel che più conta nel lavoro del giornalista e, ancor di più, in quello di comunicatore di un ufficio stampa di un ente pubblico, è riferire la verità.

La nota stampa che chiama in causa la comunicazione di Palazzo dei Bruzi, invece - e non è la prima volta che accade - non è affatto veritiera e non lo è sotto diversi profili. Non è assolutamente vero, intanto, che il comunicato dell’Ufficio stampa in cui si dà notizia degli interventi di bitumazione, sia stato pubblicato esclusivamente sul sito istituzionale del Comune, essendo stato inviato a tutte le testate giornalistiche ed atteso che diverse testate, tranne qualcuna, ne hanno tempestivamente dato notizia.

Aggiungo, inoltre, che chi ha dimestichezza con le pagine web del sito istituzionale sa bene che quando il sito viene aggiornato - circostanza che avviene costantemente - le notizie che hanno una data meno recente passano in secondo piano nella cronologia. Dalla nota diffusa sembrerebbe quasi che ci sia stata una volontà a seppellire (“comunicato sepolto tra le pagine web”) la notizia degli interventi di bitumazione. A chi avrebbe giovato?

Sarebbe opportuno anche che ci venisse spiegato in base a quale criterio un comunicato stampa meriti la patente di idoneità o inidoneità ad assolvere al ruolo di informazione ai cittadini (citazione testuale “comunicato sepolto tra le pagine web, ovviamente inidoneo ad assolvere al ruolo di informazione ai cittadini”). Si fa rilevare anche che il comunicato sarebbe stato inviato “di sabato pomeriggio (sic!)”. Invece di apprezzare che il sabato pomeriggio si continua a lavorare, nonostante nulla sarebbe dovuto perché di sabato gli uffici comunali sono chiusi, si censura l’irreprensibilità e lo spirito di servizio verso la cittadinanza. Ad adiuvandum, potrei anche soffermarmi su altri aspetti.

L’ufficio stampa si attiva per diffondere una notizia, come quella degli interventi di bitumazione delle strade cittadine, quando gli uffici richiedono che la notizia venga diffusa. Dalla Polizia Municipale la richiesta è stata inviata alla mia mail solo venerdì 17 aprile sul finire della giornata lavorativa. Con una valutazione autonoma sulla congruità dei tempi, l’Ufficio ha ritenuto di inviarla alle ore 16,00 di sabato 18 aprile. L’inizio degli interventi, che dureranno fino al 30 di aprile, era, come è noto a tutti, previsto per lunedì 20 aprile. Questo per quanto di mia competenza. Mi fermo, non dico e non chiedo altro. Solo rispetto.

*Responsabile dell’Ufficio Stampa del Comune di Cosenza