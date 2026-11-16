Secondo il movimento, la perizia di variante per l’adeguamento sismico prevede un aumento del 25,15% dell’importo contrattuale e una proroga di 143 giorni. Al centro della richiesta di chiarimenti ci sono undici pilastri che, stando alla nota, sarebbero stati individuati soltanto a cantiere avviato

623.341,71 euro in più e una proroga di 143 giorni per i lavori di adeguamento sismico del Palazzo di Città di Cassano all’Ionio. Sono le cifre che il movimento ArticoloVENTUNO riporta in una nota del 16 novembre, citando la relazione di perizia di variante. L’incremento previsto è pari al 25,15% dell’importo contrattuale originario. Il movimento chiede al Comune come intenda coprire la maggiore spesa e quali verifiche siano state eseguite sull’edificio prima dell’apertura del cantiere.

Gli undici pilastri e le verifiche prima dei lavori

Secondo la lettura della relazione fornita da ArticoloVENTUNO, undici pilastri sarebbero stati individuati soltanto durante l’esecuzione dei lavori. Il movimento riferisce inoltre di criticità nelle fondazioni e in altri elementi strutturali che non sarebbero emerse nella progettazione originaria.

«Prendiamo atto di queste motivazioni. Ma prendere atto non significa rinunciare a chiedere spiegazioni», scrive ArticoloVENTUNO. La richiesta riguarda sia le indagini tecniche che hanno orientato la scelta degli interventi antisismici, sia il ruolo esercitato dagli amministratori nell’indirizzo e nella supervisione dell’opera. Il movimento domanda anche perché, all’inizio della consiliatura, non sia stata resa pubblica una ricognizione sullo stato dei cantieri e sulle risorse necessarie per completarli.

ArticoloVENTUNO annuncia l’intenzione di rivolgersi alla Procura della Repubblica e all’Autorità nazionale anticorruzione per chiedere verifiche su eventuali responsabilità. La nota non dà conto di una segnalazione già depositata sul Palazzo di Città. Il movimento chiede inoltre al sindaco di chiarire le ragioni di un interessamento dell’Anac richiamato nel comunicato, senza precisare a quale intervento si riferisca.

La contestazione distinta sulle somme urgenze

Un secondo rilievo riguarda la gestione dei lavori di somma urgenza. Su questo capitolo ArticoloVENTUNO parla di circa 1,5 milioni di euro impegnati, a fronte di una soglia che il movimento indica in 500 mila euro. Contesta anche quelle che definisce discrepanze tra gli importi della perizia giustificativa e quelli comunicati alla Protezione civile. Anche su questi aspetti annuncia che chiederà verifiche alle autorità competenti.

Per il cantiere del municipio resta aperta la domanda sulla copertura della variante: «Ed allora, da dove arriveranno questi 623 mila euro, oltre alle altre somme necessarie?». Il movimento teme che il costo possa ricadere sui cittadini; nella nota non è indicata la fonte di finanziamento.