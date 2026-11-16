Le dieci liste che hanno sostenuto Ambrogio in campagna elettorale: «Ritorsione di Barile dopo che l’ingegnere ha accertato che il fabbricato di proprietà del primo cittadino è inagibile ma non collabente»

«È di una gravità inaudita che al Comune di San Giovanni in Fiore il sindaco Antonio Barile abbia revocato all’ingegnere Luigi Borrelli la responsabilità del Servizio tecnico, dopo che quest’ultimo aveva accertato che il fabbricato di proprietà del primo cittadino è inagibile ma non collabente. Tutto questo avviene dopo che, a quanto risulta, il funzionario era stato minacciato di revoca del proprio incarico proprio per gli accertamenti compiuti». Lo denunciano con una nota stampa le dieci liste del centrodestra che alle ultime elezioni comunali hanno sostenuto la candidatura a sindaco di Marco Ambrogio.

«Barile si sbaglia di grosso se - prosegue la nota - pensa di usare il potere pubblico per fermare gli accertamenti sul proprio fabbricato. Nessuno può permettersi di intimidire i funzionari comunali né di condizionarne l’attività per tutelare interessi personali. La revoca dell’incarico a Borrelli, motivata con una riorganizzazione degli uffici, arriva proprio dopo le presunte minacce nei suoi confronti. È una coincidenza che esige verifiche e spiegazioni immediate».

«Nessuno può sottrarsi al pagamento delle imposte eventualmente dovute al Comune, tantomeno il primo cittadino. Bisogna accertare sino in fondo la posizione tributaria dell’immobile e verificare se vi siano somme da recuperare. Barile spieghi ai sangiovannesi che cosa ha fatto. I funzionari comunali devono poter svolgere il proprio lavoro senza pressioni e senza il timore di perdere l’incarico. Il Comune non è una proprietà privata e il potere del sindaco non può diventare strumento di intimidazione. Su questa vicenda - concludono le dieci liste - pretendiamo tutta la verità e, se il sindaco ha commesso abusi, deve dimettersi per rispetto del bene pubblico e dell’autonomia dei funzionari del municipio».