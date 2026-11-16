Il progetto esecutivo prevede di rendere più efficiente l’illuminazione pubblica del principale asse commerciale cittadino. L’intervento rientra nell’Agenda Urbana Cosenza-Rende 2021-2027. Il Comune non ha indicato la data di avvio dei lavori

Il Comune di Cosenza ha approvato il progetto esecutivo per migliorare l’efficienza energetica dell’illuminazione pubblica di corso Mazzini. L’investimento complessivo previsto è di 1 milione e 390 mila euro. La nota comunale non indica quando inizieranno i lavori né quantifica la riduzione dei consumi attesa.

L’opera rientra nella Strategia di sviluppo urbano sostenibile – Agenda Urbana Cosenza-Rende 2021-2027, finanziata attraverso il programma regionale Calabria FESR FSE+ 2021-2027.

Per il sindaco Franz Caruso, la scelta di intervenire sul corso riguarda anche il modo in cui i cittadini vivono la strada: «Corso Mazzini rappresenta uno dei luoghi identitari della nostra città, il suo principale asse commerciale e uno spazio di incontro e socialità che appartiene alla storia e alla quotidianità dei cosentini».

Caruso collega il progetto agli altri investimenti dell’Agenda Urbana, che nelle intenzioni dell’amministrazione devono tenere insieme infrastrutture, servizi e tutela del patrimonio. È lo stesso programma in cui rientra la riqualificazione di piazza P. Cappello: per la piazza, la Giunta ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica; per l’illuminazione di corso Mazzini, il provvedimento riguarda il progetto esecutivo.