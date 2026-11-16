Il progetto esecutivo prevede di rendere più efficiente l’illuminazione pubblica del principale asse commerciale cittadino. L’intervento rientra nell’Agenda Urbana Cosenza-Rende 2021-2027. Il Comune non ha indicato la data di avvio dei lavori
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Corso Mazzini a Cosenza
Il Comune di Cosenza ha approvato il progetto esecutivo per migliorare l’efficienza energetica dell’illuminazione pubblica di corso Mazzini. L’investimento complessivo previsto è di 1 milione e 390 mila euro. La nota comunale non indica quando inizieranno i lavori né quantifica la riduzione dei consumi attesa.
L’opera rientra nella Strategia di sviluppo urbano sostenibile – Agenda Urbana Cosenza-Rende 2021-2027, finanziata attraverso il programma regionale Calabria FESR FSE+ 2021-2027.
Per il sindaco Franz Caruso, la scelta di intervenire sul corso riguarda anche il modo in cui i cittadini vivono la strada: «Corso Mazzini rappresenta uno dei luoghi identitari della nostra città, il suo principale asse commerciale e uno spazio di incontro e socialità che appartiene alla storia e alla quotidianità dei cosentini».
Caruso collega il progetto agli altri investimenti dell’Agenda Urbana, che nelle intenzioni dell’amministrazione devono tenere insieme infrastrutture, servizi e tutela del patrimonio. È lo stesso programma in cui rientra la riqualificazione di piazza P. Cappello: per la piazza, la Giunta ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica; per l’illuminazione di corso Mazzini, il provvedimento riguarda il progetto esecutivo.