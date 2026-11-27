Protagonista storico dell’evento è stato Paolo Arena, licenziatario McDonald’s alla guida di cinque ristoranti nella provincia di Cosenza e oltre 500 collaboratori, per la stragrande maggioranza giovani sotto i 24 ann

L’University Club dell’Università della Calabria di Arcavacata ha ospitato l’evento «30 anni di storie che lasciano il segno». L’incontro, moderato dalla giornalista televisiva Francesca Russo, ha celebrato il quarantennale di McDonald’s in Italia e i trent’anni di presenza del marchio in Calabria, intrecciando memoria imprenditoriale, formazione accademica e testimonianze sul futuro lavorativo delle nuove generazioni.

I saluti istituzionali: l’apertura del Prof. Franco Rubino

Ad aprire l’evento è stato il Direttore del Dipartimento di Scienze Aziendali e Giuridiche, Franco Rubino, che ha esordito con ironia sul concetto di “eccellenza”, ribadendo ai ragazzi che ogni studente possiede delle qualità uniche e il potenziale per realizzare i propri sogni. Definendo l’Unical una vera «fucina di talenti», il professore ha salutato affettuosamente in prima fila il suo ex allievo Andrea Greco (Area Manager Banca Mediolanum) – laureatosi proprio con una tesi su McDonald’s – per dimostrare come le nozioni apprese in aula siano concrete e spendibili nel mondo lavoro. Rubino ha infine invitato i giovani a curare competenze linguistiche e a mettersi alla prova sul campo, dove si impara il lavoro di squadra, il rispetto delle regole e si viene valutati concretamente sul merito.

Il ponte tra diritto e impresa: l’intervento di Marco Migaldi

La parola è poi passata all’avvocato e docente di diritto commerciale Unical Marco Migaldi, legatissimo all’ateneo anche in quanto ex studente. Migaldi ha raccontato il retroscena della nascita del convegno, scaturito da una telefonata estiva di Paolo Arena e accolto con entusiasmo insieme alla rappresentanza studentesca Nova.

Sottolineando come l’evento non avesse finalità pubblicitarie ma volesse celebrare il legame tra due realtà d’eccellenza del territorio, il docente ha spiegato come nei suoi corsi universitari McDonald’s rappresenti il caso di scuola perfetto per far comprendere agli studenti meccanismi giuridici complessi come il franchising, la tutela del marchio e l’avviamento d’azienda. Inoltre, ha ricordato il valore umano e professionale dell’esperienza lavorativa nei ristoranti cosentini, citando la filosofia di Arena secondo cui in azienda non esistono «problemi», ma «opportunità».

La voce degli studenti: Gianmarco Profiti

A chiudere il primo giro di saluti istituzionali prima dell’arrivo del Rettore è stato Gianmarco Profiti, presidente del consiglio degli studenti. Interpellato dalla moderatrice sulla percezione del marchio tra i coetanei, Profiti ha evidenziato come i giovani vedano McDonald’s una solida realtà imprenditoriale capace di offrire non solo un supporto economico durante gli studi, ma soprattutto un’opportunità concreta di crescita professionale per chi sceglie di restare in Calabria, ringraziando Paolo Arena e l’ateneo per aver promosso un’iniziativa così vicina alle esigenze della popolazione universitaria.

L’università come “cucina di talenti”: il Rettore Gianluigi Greco

Il magnifico Rettore dell’Università della Calabria, Gianluigi Greco, ha portato il suo saluto definendo l’ateneo una «cucina di talenti». Il rettore ha sottolineato l’importanza del dialogo tra mondo accademico e imprese, ricordando come il campus fisico offra quella relazione umana e quella prossimità indispensabili per cogliere i cambiamenti del mercato prima degli altri. Greco ha poi evidenziato il momento di forte crescita dell’Unical – scelta anche da luminari internazionali e sede di importanti assemblee nazionali – e il primato della Calabria per crescita dell’occupazione dei laureati, esortando i ragazzi a non aspettare passivamente «che il treno apra le porte», ma a rimboccarsi le maniche per diventare artefici del proprio futuro.

La responsabilità sociale d’impresa e i 40 anni in Italia: Maurizio Poppa Nel cuore del talk è intervenuto Maurizio Poppa, ESG & Government relations supervisor di McDonald’s Italia, che ha ripercorso l’evoluzione del marchio dall’apertura di Piazza di Spagna a Roma del 20 marzo 1986 fino agli attuali 800 ristoranti. Poppa ha raccontato come lo scetticismo iniziale sia stato superato integrandosi nel tessuto sociale e gastronomico italiano, valorizzando le eccellenze DOP e IGP del territorio come la cipolla rossa di Tropea e l’olio calabrese.

Ha inoltre rimarcato la duplice responsabilità verso i giovani e le comunità locali – citando l’iniziativa solidale «Sempre aperti a donare» (collaborazione avviata nel 2020 tra McDonald’s, la Fondazione per l’infanzia Ronald McDonald, banco alimentare, Comunità di Sant’Egidio e altre associazioni caritative sul territorio) – e l’importanza della formazione: su 40.000 dipendenti e 1.300.000 clienti serviti ogni giorno (in Italia), l’azienda eroga 2 milioni di ore di formazione annua, sviluppando soft skill decisive come leadership, problem solving e gestione dello stress.

La scommessa vinta del 1997: Paolo Arena

Protagonista storico dell’evento è stato Paolo Arena, licenziatario McDonald’s alla guida di cinque ristoranti nella provincia di Cosenza e oltre 500 collaboratori, per la stragrande maggioranza giovani sotto i 24 anni. Arena ha ripercorso la sua storia: dall’esperienza adolescenziale negli Stati Uniti nel 1976, dove restò folgorato dalla perfetta sincronia organizzativa dei ristoranti, fino all’ostinata determinazione degli anni Novanta per portare il marchio in Calabria nonostante lo scetticismo iniziale verso il territorio.

Un obiettivo raggiunto a suon di fax inviati quotidianamente alla sede centrale, culminato nel 1997 con l’apertura cdl primo ristorante al centro commerciale Metropolis di Rende, accolta da file interminabili provenienti persino dalla Sicilia. Ai giovani ha rivolto un invito chiaro: pensare a medio-lungo termine, accettare i sacrifici iniziali e mettere sempre le persone – i collaboratori – al centro dell’impresa, prima ancora del legittimo profitto.

Crescere in azienda: le testimonianze di Roberto Sica, Maria Cristina Cordoò e Carmelo Bonaccorso

Il palco ha poi dato voce a chi quella storia l’ha vissuta sul campo fin dal primo giorno. Roberto Sica, supervisore del Gruppo Arena, ha ricordato il suo primo turno alle friggitrici e il clima familiare instaurato fin dall’apertura, evidenziando come l’umiltà e la capacità di ascoltare i collaboratori siano le chiavi per crescere professionalmente e riconoscere il potenziale dei giovani.

Accanto a lui sono intervenuti Maria Cristina Cordoò, senior manager del ristorante di Cosenza, e Carmelo Bonaccorso, store manager del punto vendita di Rende Marconi. Cordoò, definita affettuosamente «il generale» per il suo stile direttivo ma attento all’aspetto umano, ha illustrato il valore degli incintivi interni e del gioco di squadra. Bonaccorso, entrato sedici anni fa mentre studiava ingegneria e rimasto come anche dopo la laurea, ha sottolineato l’importanza della disciplina, dell’empatia verso il cliente e dell’equilibrio tra soddisfazione del personale, qualità del servizio e risultati aziendali.

Dalla cucina alla finanza: l’esperienza di Andrea Greco

Particolarmente sentito l’intervento di Andrea Greco, oggi Area Manager di Banca Mediolanum ed ex dipendente McDonald’s. Greco ha espresso profondamente gratitudine verso due figure chiave della sua formazione: il professor Franco Rubino e lo stesso Paolo Arena, definito un «secondo papà». Ricordando l’incredibile affluenza dei primi giorni – che costrinse ad abbassare momentaneamente le serrande per rifornire il locale con l’aiuto dei colleghi arrivati da Roma Termini – e le gare nazionali vinte grazie al metodo e alla precisione degli standard aziendali, Greco ha esortato gli studenti a non farsi scoraggiare da chi sminuisce le nuove generazioni, invitandoli a inseguire le proprie passioni. Studenti, lavoro e borse di studio: la storia di Maria Stafania Buono Il legame concreto tra università e occupazione è stato testimoniato anche dal programma di borse di studio promosso da McDonald’s Italia: su 100 borse assegnate a livello nazionale, ben 9 sono andate a studenti-lavoratori del Gruppo Arena (portando a 28 il totale dei premiati dal 2021).

Tra loro Maria Stefania Buono, studentessa che lavora nel gruppo per sostenere il proprio percorso universitario e realizzare il sogno di diventare maestra d’infanzia, che ha incoraggiato i coetanei a ridimensionare mai le proprie aspirazioni di fronte alle difficoltà e vedendo negli ostacoli una parte integrante della crescita.

Visione ed esperienze internazionali: Alessandro Sorrentino (“Sicitalian”)

La seconda parte dell’incontro ha visto protagonista Alessandro Sorrentino, noto sui social come “Sicitalian”, divulgatore economico e imprenditore siciliano seguito da oltre 200.000 followers. Con il suo stile diretto, Sorrentino ha offerto una riflessione disincantata ma motivante sul valore dell’università e del lavoro. Pur ammettendo che gli atenei non insegnano un mestiere specifico, ha ribadito come lo studio fornisca disciplina, intelligenza emotiva e reti di relazioni fondamentali, invitando gli studenti a sfruttare opportunità come l’Erasmus per confrontarsi con culture diverse e acquisire competenze da riportare poi al Sud. Raccontando di aver lasciato un contratto a tempo indeterminato a Torino per inseguire il cambiamento all’estero prima di rientrare in Sicilia, ha invitato i ragazzi a «ubriacarsi di vita», a non farsi ingabbiare da definizioni preconfezionate di successo e a circondarsi di persone che portino valore aggiunto.

Il dibattito finale con gli studenti

L’ultima parte della mattina ha lasciato spazio alle domande della platea universitaria, trasformandosi in un confronto aperto su “fallimento”, leadership, mobilità internazionale e fare impresa al Sud. Rispondendo ai quesiti degli studenti, Paolo Arena ha ribadito che la sua più grande soddisfazione non sono i numeri, ma aver visto crescere professionalmente e umanamente centinaia di ragazzi, ricordando che il vero leader è il primo a dare l’esempio. Dal canto suo, Sorrentino ha sfatato i luoghi comuni sulla fiscalità italiana, spiegando come fare impresa in modo corretto e appassionato sia possibile anche nel Mezzogiorno, infine Paolo Arena ha chiuso ricordando che anche molti astronauti americani hanno iniziato la loro carriera lavorando proprio da McDonald’s.