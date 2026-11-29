La presidente di Castrolibero Civica chiede di pubblicare la delibera Arrical del 24 novembre e di chiarire perché la somma non sia stata accantonata nel Fondo contenzioso

I 480mila euro al centro del confronto sui conti di Castrolibero rappresentano un possibile esborso per il Comune. Se il rischio di doverli pagare è diminuito, questo non significa che si possa sottrarre la stessa cifra dal disavanzo. È la distinzione su cui insiste Anna Morrone, già consigliera comunale e oggi presidente del movimento Castrolibero Civica, intervenendo sulla delibera n. 20 del 24 novembre 2026 dell’Autorità Rifiuti e Risorse Idriche Calabria (Arrical).

Morrone contesta in particolare la scritta che accompagna un video dell’assessore Gangi: «Castrolibero vince al TAR: 480mila euro risparmiati». Secondo l’ex consigliera, è lo stesso assessore a precisare nel filmato che il giudice amministrativo non ha ancora deciso nel merito. Evitare il pagamento, osserva Morrone, sarebbe un risultato positivo per il Comune. Al momento della sua nota, però, il testo della delibera Arrical non era ancora pubblico e dalle parole di Gangi, a suo giudizio, si poteva desumere soltanto una riduzione del rischio.

Le tre richieste sui conti del Comune

La prima richiesta all’amministrazione è di pubblicare la delibera e indicare quale effetto produca sui 480mila euro. La seconda riguarda il Fondo contenzioso del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale, approvato dal Comune il 28 settembre e, secondo la nota, al vaglio della Corte dei conti. Morrone chiede perché non sia stata accantonata una quota a copertura del rischio, dal momento che, nella sua ricostruzione, le somme potenzialmente dovute erano già note con la delibera Arrical n. 11 del 24 luglio. Il terzo quesito riguarda l’aggiornamento delle cause in corso: la relazione allegata al piano, osserva, fa ancora riferimento ai dati del rendiconto 2025.

Sul quadro debitorio più ampio, Morrone richiama il verbale del 21 settembre dell’organo di revisione. Il rilievo citato riguarda le posizioni verso Regione Calabria, Sorical, Arrical e organismi partecipati: «Le relative esposizioni non risultano compiutamente quantificate e distintamente coperte nel cronoprogramma dei debiti fuori bilancio».

La distinta vicenda Mazzuca

Morrone replica anche al consigliere Villella sul contenzioso Mazzuca, distinto dalla questione Arrical. La causa, avviata nel 2008 dopo la morte per annegamento di un giovane, ha portato nel maggio 2026 al riconoscimento di un debito fuori bilancio di circa 1,8 milioni di euro. L’ex consigliera ricorda di averne segnalato i possibili effetti sui conti già nel settembre 2025, durante il precedente mandato, quando Villella non sedeva in Consiglio.

Morrone precisa inoltre che la pronuncia definitiva è del Tribunale delle Acque Pubbliche e che la vicenda non coinvolge la società Acque Potabili Srl. Richiamando la lunga attesa della famiglia, invita a parlarne «senza battute né slogan».