Diciassette milioni di euro per migliorare i collegamenti tra autobus e treni e rendere più accessibili e funzionali i punti di interscambio sul territorio. È questo l’obiettivo della Regione che ha pubblicato un nuovo avviso pubblico destinato alla realizzazione di 38 nodi intermodali in 36 Comuni.

Gli interventi rientrano in un progetto più ampio che punta a completare una rete regionale di 54 punti di interscambio tra trasporto su gomma e ferroviario. L'annuncio in un video pubblicato su Instagram.

Il progetto prevede nuove pensiline, monitor con gli orari, totem informativi e interventi per migliorare accessibilità e sicurezza.

Una misura che punta a incidere sulla mobilità quotidiana di diverse categorie di utenti: «Ci guadagna lo studente di Trebisacce, il pendolare di Rosarno, il turista che scende a Tropea» – spiega la Regione nel video.

La Regione precisa inoltre che sarà coperto il 100% delle spese ammissibili.

Adesso la palla passa alle amministrazioni locali. Saranno i Comuni a dover presentare le domande per accedere ai finanziamenti, con scadenza fissata al 25 gennaio. «I soldi ci sono, usiamoli tutti», è l'appello conclusivo lanciato dalla Regione.