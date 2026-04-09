Il gruppo che sosteneva Orlandino Greco alle passate elezioni ribadisce fiducia all’assessore dopo che il sindaco facente funzioni ha rotto gli indugi nel pomeriggio annunciando la propria corsa alle prossime elezioni comunali
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Giornata estremamente movimentata a Castrolibero dopo che Francesco Serra ha annunciato la propria candidatura a sindaco. Appresa la notizia lanciata dal nostro network, il Gruppo Rinascita Civica ha confermato la candidatura di Nicoletta Perrotti lanciata già da diverse settimane. Il terzo candidato ad oggi è Pasquale Villella.
«Dopo settimane di tensioni interne, accuse velate e manovre sotterranee, Rinascita Civica rompe il silenzio e rilancia con un messaggio netto – si legge in una nota stampa -. Il progetto politico non arretra, ma si compatta. E lo fa blindando con ancora maggiore determinazione la candidatura a sindaco di Nicoletta Perrotti».
«Rinascita Civica c’è, ed è oggi più forte e determinata di prima. Confermiamo con rinnovato impegno il nostro pieno sostegno a Nicoletta Perrotti, candidata sindaco, figura leale, preparata, competente e pronta ad assumere la guida della città» si legge ancora prima di una richiesta esplicita ad Angelo Gangi, Raffaella Ricchio e Francesco Serra. «Essendo stati eletti con Rinascita Civica, ci aspettiamo che passino coerentemente adesso nel gruppo "Castrolibero nel Cuore”» conclude la nota stampa.