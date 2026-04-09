Giornata estremamente movimentata a Castrolibero dopo che Francesco Serra ha annunciato la propria candidatura a sindaco. Appresa la notizia lanciata dal nostro network, il Gruppo Rinascita Civica ha confermato la candidatura di Nicoletta Perrotti lanciata già da diverse settimane. Il terzo candidato ad oggi è Pasquale Villella.

«Dopo settimane di tensioni interne, accuse velate e manovre sotterranee, Rinascita Civica rompe il silenzio e rilancia con un messaggio netto – si legge in una nota stampa -. Il progetto politico non arretra, ma si compatta. E lo fa blindando con ancora maggiore determinazione la candidatura a sindaco di Nicoletta Perrotti».

«Rinascita Civica c’è, ed è oggi più forte e determinata di prima. Confermiamo con rinnovato impegno il nostro pieno sostegno a Nicoletta Perrotti, candidata sindaco, figura leale, preparata, competente e pronta ad assumere la guida della città» si legge ancora prima di una richiesta esplicita ad Angelo Gangi, Raffaella Ricchio e Francesco Serra. «Essendo stati eletti con Rinascita Civica, ci aspettiamo che passino coerentemente adesso nel gruppo "Castrolibero nel Cuore”» conclude la nota stampa.