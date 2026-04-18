«Mentre la maggioranza si frantuma e la Giunta si spacca ufficialmente a metà, nelle stanze del Comune va in scena l’assurdo: le commissioni consiliari continuano come se nulla fosse. Una vera e propria presa in giro. Ci chiediamo: su quali basi questi "separati in casa", che il prossimo 24 maggio si presenteranno in due distinte e contrapposte liste, trovano oggi la convergenza? Se la distonia politica è così profonda, come possono pensare di decidere insieme il futuro della nostra comunità? La logica contro le poltrone». Così Pasquale Villella candidato sindaco al Comune di Castrolibero per la Lista “Cambia-Menti”

«In qualsiasi democrazia sana, una crisi di questa portata porterebbe a un solo esito: dimissioni immediate. Lasciate tutti il Comune, a partire da chi dice addirittura di non riconoscersi nella maggioranza che lo ha fatto eleggere . È aberrante, irrispettoso, nei confronti degli elettori , iterare questo abuso , questo affronto.Invece, chi governa Castrolibero da oltre trent'anni sembra ignorare la realtà. La loro filosofia è chiara: "Noi siamo noi e voi non siete un c..." Il sospetto è più che legittimo: fa comodo a tutti restare incollati alle postazioni di potere per gestire al solito modo la prossima campagna elettorale.

Una coalizione di interessi, non di idee. I fatti parlano chiaro: l'amministrazione orchestrata da Orlandino Greco ha avuto il potere come unico collante. È bastato che qualcuno dovesse rinunciare a una "fetta" per far esplodere la coalizione in mille rivoli. Oggi fanno finta di nulla, pensando che i cittadini abbiano l'anello al naso. La nostra battaglia. Noi non ci stiamo. Continueremo a combattere questa visione privatistica della cosa pubblica. Senza il potere delle poltrone. Con la forza dell'investitura popolare.

Dando voce a chi è stanco di questo sistema. Castrolibero merita dignità, non un commissariamento di fatto mascherato da normale amministrazione. È ora di restituire la parola ai cittadini, che attraverso la nostra offerta politica avranno finalmente la possibilità di scegliere tra diverse rappresentazione di una trentennale continuità e una chiara alternativa di rinnovamento rappresentata da una nuova generazione portatrice di una visione che ha al cuore solo gli interessi della nostra Comunità». Conclude Pasquale Villella candidato sindaco al Comune di Castrolibero per la Lista “Cambia-Menti”.